Около 10 тысяч россиян пострадали от программ слежения за год

Москва, 4 октября. Около 10 тысяч россиян пострадали от сталкерского программного обеспечения, которое следит за пользователями. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч», — сообщили в пресс-службе компании.

По данным «Лаборатории Касперского», с января по август текущего года более 27 тысяч пользователей по всему миру столкнулись с программами для слежки. Программы были размещены в Интернете как легальные и доступные для покупки. По всему миру число пострадавших пользователей выросло на 35%. В России же этот показатель увеличился в два раза, что больше, чем во всех других странах.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что высшие должностные лица государств должны избегать использования мессенджера WhatsApp из-за низкого уровня шифрования. Председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников рассказал, как обезопасить себя от слежки.