Адвокат назвала главного обвиняемого в убийстве Талькова

Москва, 4 октября. Адвокат семьи Игоря Талькова Нина Аверина рассказала подробности уголовного дела об убийстве музыканта. По ее словам, обвиняемым по делу остается концертный директор артиста Валерий Шляфман.

Аверина сообщила, что экспертизы позволили установить, что единственным человеком, который мог выстрелить, является Шляфман. Как напомнила Аверина, он давал показания по делу в качестве свидетеля. Тогда концертный директор Талькова сообщил, что с трудом вырвал пистолет у Игоря Малахова.

«Сам Малахов был так скручен охранниками Талькова, на него была накинута куртка. Он не видел ничего, лицо было залито кровью. Он не был в состоянии двигать руками вообще. Поэтому, почему до сих пор кто-то распространяет ложные сведения о том, что убийцей является Малахова, а не Шляфман, это большой вопрос», — сказала Аверина в беседе с «Петербургским дневником».

При этом, подчеркнула она, еще в год убийства Талькова было объявлено, что с Малахова сняты все подозрения. По ее словам, действия Малахова были переквалифицированы на «хранение оружия».

Аверина пояснила, что нахождение Шляфмана в Израиле никак не мешает рассмотрению дела в суде.

«Сейчас мы добиваемся от Следственного комитета передачи дела в суд. Я заявляла ходатайство. Но мне отказали. Мы действуем дальше по процедуре, как положено», — добавила адвокат семьи.

Напомним, Игоря Талькова застрелили во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге во время драки его охранников и концертного директора Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы — кикбоксером Игорем Малаховым. Убийство произошло 6 октября 1991 года.