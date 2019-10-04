Первый в мире алмаз-матрешку добыли в Якутии

Москва, 4 октября. Уникальный двойной алмаз возрастом более 800 миллионов лет добыли в Якутии. Находку в народе окрестили алмаз-матрешка, сообщили в пресс-службе компании «Алроса».

По словам специалистов, у алмаза необычная структура: внутри одного минерала свободно перемещается еще один. За необычное строение его окрестили матрешкой. Как утверждают в «Алросе», это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.

Несмотря на сложное строение, внешний алмаз весит всего 0,62 карата, а внутренний алмаз — 0,02 карата. По предварительным данным специалистов, возраст находки может составлять более 800 миллионов лет.

Заместитель директора «Алроса» по инновационной работе Олег Ковальчук отметил, что на данный момент рассматриваются две версии того, как между внутренним и внешним алмазом появился воздух. Согласно первой гипотезе, когда внутренний алмаз рос в мантии Земли, его захватил неизвестный минерал, который позже растворился. Существует и другая: во время сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого вещества, которое тоже растворилось, передает телеканал «360».

Ранее российским ученым удалось разработать технологию создания качественно новых сверхтвердых материалов. Эксперты создали электрический «алмаз», научившись при давлении в 400 тысяч раз выше атмосферного изменять материал.