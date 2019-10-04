ФАН приносит извинения Марии Захаровой в связи с неверной интерпретацией ее цитаты

Федеральное агентство новостей приносит извинения официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой в связи с неверной интерпретацией ее цитаты.

На сайте Федерального агентства новостей была опубликована новость «МИД РФ принял к сведению расследование ФАН, заявила Захарова». В тексте новости содержалась фраза «Официальный представитель МИД не исключила, что ведомство может обратиться в посольство США в Москве для получения информации о Секстоне».

В действительности же Захарова рекомендовала редакции ФАН обратиться в посольство США в Москве для получения информации о сотруднике американского внешнеполитического ведомства Стивене Секстоне. Как выяснил ФАН в расследовании «Анатомия протеста», Секстон проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций. Секстон учил последователей Навального оказывать противодействие правоохранителям. 1 октября мы направили запросы в посольство США и Госдеп с просьбой объяснить деятельность агента ЦРУ в России.