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Первая фотография новой Skoda Octavia опубликована в Сети

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Первая фотография новой Skoda Octavia опубликована в Сети

Прага, 4 октября. Первая фотография новой Skoda Octavia четвертого поколения опубликована в Сети.

Премьера нового автомобиля назначена на 11 октября. Чешское издание Garaz опубликовало первый снимок новинки.

Вероятно, Skoda Octavia четвертого поколения лишится двойных фар, которые были у предшественников. Их заменит оптика традиционной формы, сообщают эксперты. Автомобилисты также оценят новую решетку радиатора, бамперы иной формы и 18-дюймовые легкосплавные диски.

По информации журналистов, новая  Skoda Octavia будет комплектоваться бензиновыми турбодвигателями, объем которых составит от литра до полутора, а также двумя дизельными моторами объемом 1,6 и 2 литра. Вполне возможно, что со сменой поколений модель получит гибридную модификацию, считают специалисты.

Продажи автомобиля в Европе стартуют в начале следующего года. Точные сроки появления автомобиля в России пока не сообщаются.

В сентябре глава офиса Skoda в РФ Ян Прохазка назвал дату появления обновленной версии лифтбека Skoda Rapid в российских автосалонах. Новая версия Skoda Rapid появится в России не раньше конца зимы 2020 года, отметил он.

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Источник: Garaz
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