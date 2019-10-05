Россия поможет Китаю создать сеть ПРО. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Новые правила от МЧС Каждый месяц в России традиционно начинается с разных социальных изменений. Октябрь в этом плане очень плодотворен. Одним из основных новшеств стали пожарные правила от МЧС. Отныне за курение на балконах можно схлопотать штраф до пяти тысяч рублей, если неосторожность приведет к пожару. Более серьезные последствия теперь сулят обернуться уголовным делом. И речь идет не только о жилых домах, но также об общежитиях и гостиницах. Для последних, кстати, все становится еще строже, ведь теперь действует закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Места для самобытных гостиниц придется переводить в нежилой фонд и обеспечивать санитарным контролем. Кроме бытовых изменений, россияне обсуждают финансовые. С 1 октября повышаются зарплаты бюджетников, не охваченных «майскими указами», на 4,3%. Речь о юристах, бухгалтерах, спасателях, военных и других специалистах из госучреждений. Кроме того, индексация выше шести процентов (на 6,3%) коснулась военных пенсий по линии МВД, ФСБ, Минобороны и других ведомств. Размер прибавки определяется в зависимости от должности и выслуги лет. А для молодого поколения начало октября знаменуется, конечно же, осенним призывом в армию.

Лесных пожаров нет Лесные пожары наконец успокоились. Огнеопасный сезон в России подошел к концу, и все возгорания лесных массивов ликвидированы. Еще к концу прошлой недели, по данным Авиалесоохраны, в стране горело 154 га леса, большая часть — в Красноярском крае. Но теперь стихия отступила окончательно. Напомним, что на пике активности в Сибири общая площадь лесных пожаров достигала порядка 3 млн га. К тушению огня привлекались силы МЧС и Минобороны. Красноярский край, Иркутская область и Якутия получили финансовую помощь от Правительства в размере 6 млрд рублей. Именно в этих регионах стихия бушевала больше всего. Но прямой угрозы населенным пунктам, к счастью, удалось избежать.

Электронный СНИЛС Тем временем усилиями Пенсионного фонда в России появилась новая форма СНИЛС. Теперь вместо бумажного документа, выдача которого уже прекратилась, граждане обзаведутся электронным. Он содержит такой же набор информации, что и бумажный полис. Получить его можно через личный кабинет на официальном сайте, в территориальном управлении ПФР, с помощью портала «Госуслуги», а также в отделении МФЦ. Впрочем, старые документы по-прежнему сохраняют свою силу, менять их не придется.

В Москве простились с Марком Захаровым В Москве простились с выдающимся режиссером театра и кино Марком Захаровым. 1 октября друзья, коллеги и поклонники собрались у театра «Ленком», чтобы почтить память народного артиста СССР. Он скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. О Захарове вспоминают как о талантливом постановщике и успешном педагоге. «Мы — счастливые его ученики, потому что, как нам казалось, и мы это видели, Марк Анатольевич спешил, бежал к нам, не уставал с нами работать», — сказал Дмитрий Дюжев, актер. Фильмы и спектакли Марка Захарова по сей день любимы миллионами зрителей. Среди его самых известных постановок «12 стульев», «Юнона и Авось» и «Обыкновенное чудо». Режиссер стал лауреатом множества профессиональных наград. Его похоронили рядом с другими выдающимися деятелями искусства — Станиславом Говорухиным, Леонидом Броневым, Олегом Табаковым — на Новодевичьем кладбище.

Пилоту SSJ-100 предъявлено обвинение Новые подробности по делу о майской катастрофе в «Шереметьево» озвучил на уходящей неделе Следственный комитет. Пилоту лайнера SSJ-100 Денису Евдокимову предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем за собой смерть двух и более человек. По версии следствия, 5 мая именно действия Евдокимова привели к возгоранию самолета. Напомним, жертвами аварии стали 40 пассажиров и один член экипажа. «Суперджет» вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок после попадания молнии. Но из-за слишком жесткой посадки авиалайнер загорелся. Добавим, что недостаточная квалификация пилотов, как версия, сразу же стала самой обсуждаемой в СМИ и в общественности.

Предложения для первичного звена здравоохранения Продолжается работа над состоянием первичного звена медицины. Это острая проблема, которую на личный контроль взял Владимир Путин. На очередном совещании в Кремле президент сделал важное замечание — увеличение оклада медработников не должно сказаться на размере компенсационных выплат. «От эффективности, качества этой работы зависят очень многие, важные параметры. Это продолжительность жизни людей, демография. Это здоровье нации в целом. Мы обязательно продолжим обсуждение, в том числе и с руководителями регионов, в конце октября на специально организованном заседании Госсовета», — отметил президент России. Вопросы модернизации первичного звена волнуют не только врачей. Пациенты тоже испытывают сложности из-за качества и оперативности предоставляемых услуг. Например, к узким специалистам очень сложно попасть на прием, особенно в регионах. По поручению президента Кабмин займется программами модернизации, которые должны быть готовы уже к 1 июля следующего года.