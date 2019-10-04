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Президент Филиппин назвал Россию приоритетным партнером в торговле

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Президент Филиппин назвал Россию приоритетным партнером в торговле

Москва, 4 октября. Глава Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи с президентом России Владимиром Путиным дал оценку взаимодействию государств на торговом и инвестиционном рынке.

Лидеры двух стран встретились на Российско-филиппинском форуме и обсудили дальнейшие экономические отношения между государствами.

«Для нас Россия является приоритетным торговым и инвестиционным партнером», —  цитирует РИА Новости слова Дутерте.

Глава республики отметил, что в прошлом году объем торговли между Россией и Филиппинами составил 1,36 миллиарда долларов, что превышает показатель предыдущего года более чем в два раза.

«В 2018 году мы создали филиппинский торгово-инвестиционный центр в Москве. Мы настроены на наращивание наших поставок в РФ», — уточнил Дутерте.

Глава Филиппин выразил надежду, что экономические связи между государствами будут развиваться и дальше. Также во время встречи лидеры двух государств планируют обсудить вопросы обороны и безопасности обеих стран и подписать ряд двусторонних соглашений, связанных с культурой, здравоохранением и наукой.

Дипломатические отношения между СССР и Филиппинами были заключены в 1976 году. В декабре 1991 года Филиппины признали Россию правопреемником СССР и сохранили союз между странами.

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