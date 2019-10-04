ФАН разъясняет: «Дождь» манипулирует мнением аудитории, призывая поддержать Синицу

Телеканал «Дождь» продолжает оказывать поддержку блогеру Владиславу Синице, который был приговорен судом к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме за призывы к расправе над детьми силовиков. Федеральное агентство новостей рассказывает, какие приемы использует либеральное СМИ, чтобы заставить аудиторию поверить в несправедливое наказание героя публикации.

Накануне вечером на сайте «Дождя» был опубликован материал под заголовком «Изгой «московского дела». Почему надо заступаться за Владислава Синицу». То есть уже в самом начале либеральное издание, в Классификаторе СМИ отнесенное к антироссийским, внушает, что Синица якобы несправедливо осужден и нуждается в поддержке россиян.

Прием, использованный «Дождем» в заголовке, — самая настоящая манипуляция. Даже без погружения в текст становится очевидным, что телеканал поддерживает Синицу и проявляет солидарность с теми, кто подписал письмо в его поддержку.

В качестве эксперта, который объясняет, почему Синицу надо поддерживать, выступает журналист еще одного антироссийского СМИ «Эхо Москвы» Александр Плющев, который ранее утверждал, что пост Синицы — никакой не призыв, а «размышление».

На этот раз Плющев сравнил дело Синицы с делом Pussy Riot, допустив при этом фактическую ошибку.

Цитата:

«Как-то, видимо, со времен Pussy Riot уже мы привыкли, что можно, да, за какое-то высказывание загреметь на двушечку, и двушечка ― как бы уже и ничего особенного. Пять слишком-то сурово, а вот, может быть, как-то надо было подходить человечнее».

А на самом деле участницы панк-группы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве.

Таким образом, выражая поддержку Синице, телеканал «Дождь» манипулирует мнением аудитории и презентует предвзятое мнение некомпетентного собеседника.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.