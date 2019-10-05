Москва, 5 сентября. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил учителей с профессиональным праздником.

«Желаю всем учителям здоровья, успехов и всего самого доброго. И чтобы вы гордились своими учениками», — приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам Володина, День учителя в России отмечают в каждой семье.

«Мы благодарим в этот день учителей, которые открывают школьникам мир знаний и жизни, помогают выявить способности и таланты. С теплом вспоминаем и о своих наставниках — тех, кто научил нас думать, отвечать за свой выбор, любить и дружить», — говорится в тексте поздравления.

Учитель и годы спустя остается одним из главных людей в нашей жизни, уверен председатель Госдумы.

«Важно повышать престиж и социальный статус учителя, расширять возможности для его профессиональной и творческой реализации, помогать в решении бытовых проблем. От этого во многом зависит качество образования, будущее наших детей и страны», — считает Володин.

Напомним, День учителя — это профессиональный праздник работников сферы образования. В Советском Союзе он был официально учрежден в 1965 году, до 1994 года отмечался в первое воскресенье октября. Впоследствии было решено совместить его со Всемирным днем учителей и праздновать 5 октября.