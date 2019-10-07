Как Владимир Путин отмечает свой день рождения

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет. О планах президента на этот день рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент России проведет день рождения вместе с родными.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — рассказал Песков о планах Путина.

Как Путин проводит дни рождения

До 2014 года президент России проводил день рождения на рабочем месте. Сейчас российский лидер, который возглавляет страну с 2000 года, позволяет себе в свой день рождения немного отдохнуть и встретить личный праздник с родными, близкими и друзьями, иногда даже вдали от цивилизации.

В прошлом, 2018, году, говоря о планах президента относительно дня рождения, Песков произнес практически те же слова, что и сейчас — Путин отмечает праздник на природе, с родными и близкими. Среди тех, кто приехал в тот день лично поздравить российского президента, был его давний друг — бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

В 2017 году, по словам Владимира Путина, он отметил свой день рождения в компании главы КНР Си Цзиньпина.

«Мы выпили по рюмке водки, нарезали какую-то колбасу», — рассказал Путин о скромном застолье.

В 2016 году Владимир Путин также отметил свой день рождения среди родных и близких.

А вот свое 63-летие 7 октября 2015 года президент РФ встретил по-боевому: с хоккейной клюшкой в руках. Он принял участие в матче Ночной хоккейной лиги в Большом ледовом дворце в Сочи, сыграв за команду «Звезды НХЛ». В ходе игры Путин забросил семь шайб в ворота соперников — «Сборной НХЛ», а после матча глава Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк вручил имениннику медаль «За верность и любовь к хоккею».

7 октября 2014 года Владимир Путин впервые позволил себе выходной в день рождения. В тот год он решил посвятить короткий отпуск активному отдыху и улетел в сибирскую тайгу, чтобы, по его словам, побыть «вдали от цивилизации».

Как поздравляют Владимира Путина

Несколько лет назад Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ традиционно получает на свой день рождения огромное количество поздравлений и подарков. Путина поздравляют не только близкие и друзья, но и руководители других государств, а также ведущие политики, как российские, так и зарубежные.

Формат поздравлений разный — от телефонных звонков, телеграмм и личных встреч, до таких оригинальных, как мотопробег. Именно так в 2015 году Владимира Путина поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, став участником мотопробега с байкерским клубом «Ночные волки». Мероприятие проводилось в честь дня рождения российского лидера.

Изредка сообщается, какие именно подарки получает на свой день рождения Владимир Путин. Так, в 2014 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил российскому лидеру набор для спиннинга.

По словам Пескова, президент РФ оставляет себе только личные подарки, это делается в строгом соответствии с регламентом. Подавляющее большинство полученных Путиным подарков сдается на хранение в Президентскую библиотеку.

Владимир Путин — президент Российской Федерации

Владимир Путин — действующий президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ. Путин стал вторым президентом РФ (после Бориса Ельцина) и занимал этот пост в течение двух сроков с 2000 по 2008 годы, а затем — с 2012 года по настоящее время.

С 1999 по 2000 и с 2008 по 2012 годы Владимир Путин возглавлял правительство Российской Федерации.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. С 1977 года Путин работал в следственном отделе Ленинградского управления КГБ, в 1985—1990 годах — в резидентуре советской внешней разведки в ГДР. Во время августовского путча 20 августа 1991 года Путин уволился из КГБ в звании подполковника.

В 1991—1996 годах будущий президент работал на различных должностях в Санкт-Петербурге, был советником мэра Анатолия Собчака, затем — первым вице-премьером правительства Петербурга.

В августе 1996 года Владимир Путин переезжает в Москву, где проходит путь от заместителя управляющего делами президента РФ до президента Российской Федерации.

Подробнее биография Владимира Путина представлена в справочном материале Федерального агентства новостей.