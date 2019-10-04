Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Лукашенко и Зеленский договорились «разгрести завалы» в отношениях Минска и Киева

219
0 Оставить комментарий

Лукашенко и Зеленский договорились «разгрести завалы» в отношениях Минска и Киева

Киев, 4 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что они вместе займутся «разбором завалов» в двусторонних отношениях.

По его словам, эти «завалы» создавались последние годы.

«К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать», — добавил он, выступая на форуме регионов двух стран в Житомире.

По словам Лукашенко, Украина сейчас является одним из главных торговых партнеров республики. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 20%, что, по мнению белорусского лидера, «далеко не предел возможностей». По словам политика, у Минска и Киева есть большие перспективы в сфере развития топливно-энергетических и агропромышленных комплексов, а также в транспортно-логистической сфере.

При этом он не исключил, что внешние силы могут попытаться помешать развитию белорусско-украинских отношений. По его мнению, чем роднее будут государства, тем большее сопротивление они будут ощущать.

«Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — заявил президент Белоруссии.

infox - new
Источник: БелТА
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров