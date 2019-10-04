Москва, 4 октября. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что шансы на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются.

По его словам, участвующие в строительстве газопровода компании рассчитывают до конца 2019 года получить от властей Дании разрешение на прокладку трубы.

«Сохраняется шанс, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Соответствующая заявка была подана, и уже сроки фактически прошли рассмотрения этой заявки», — пояснил Новак.

Министр выразил надежду на положительное решение властей Дании по «Северному потоку — 2», отметив, что поводов для отказа нет. В случае отказа властей Дании выдать разрешение, срок строительства газопровода увеличится на несколько месяцев.

«Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект. И по времени это на несколько месяцев дольше будет с точки зрения реализации самого проекта», — добавил Новак.

Напомним, в рамках российского проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газовой магистрали составит 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. К настоящему моменту разрешение на строительство не дала только Дания.