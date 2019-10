Авиация НАТО показала российский Су-34 «под прицелом» тепловизора

Брюссель, 4 октября. Авиация НАТО, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала фото российского Су-34. На снимках истребитель запечатлен «под прицелом» тепловизора.

Фотографии опубликовали ВВС Бельгии в своем аккаунте в Twitter. Воздушные силы этой страны входят в состав балтийской патрульной миссии Североатлантического альянса.

В подписи к фотографиям указано, что за месяц ВВС страны провели 109 вылетов, общая продолжительность которых составила 191 час. Также указано, что истребители F-16 уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl