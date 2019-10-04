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Авиация НАТО показала российский Су-34 «под прицелом» тепловизора

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Авиация НАТО показала российский Су-34 «под прицелом» тепловизора

Брюссель, 4 октября. Авиация НАТО, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала фото российского Су-34. На снимках истребитель запечатлен «под прицелом» тепловизора.

Фотографии опубликовали ВВС Бельгии в своем аккаунте в Twitter. Воздушные силы этой страны входят в состав балтийской патрульной миссии Североатлантического альянса.

В подписи к фотографиям указано, что за месяц ВВС страны провели 109 вылетов, общая продолжительность которых составила 191 час. Также указано, что истребители F-16 уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов.

«Вчера наши летчики столкнулись с истребителями Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении.

К публикации прикреплены две черно-белые фотографии, на которых отчетливо видно перекрестие тепловизора. При этом в сообщении бельгийских ВВС не уточняется, для чего они отслеживали полет российского Су-34.

Ранее газета Минобороны РФ «Красная звезда» сообщила, что за минувшую неделю 42 иностранных летательных аппарата провели разведку у российских границ. Российские истребители за семь дней поднимались в воздух 27 раз и сопровождали иностранные летательные аппараты. Нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

Накануне стало известно, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова передал министерству обороны РФ партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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Источник: Belgian Air Force
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