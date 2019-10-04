Зеленский заявил о «большей близости» белорусов с украинцами, чем с русскими

Житомир, 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, к кому, на его взгляд, более близки белорусы — к россиянам или украинцам. С заявлением он выступил на украино-белорусском форуме в Житомире.

Зеленский отметил, что между украинцами и белорусами сложились «очень теплые отношения».

«Я только что подумал, к кому все же — я ни в коем случае не хочу никого делить, я так — но к кому ближе белорусы, к русским или украинцам? Потом я понял, ответ на этот вопрос — в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии», — объяснил президент.

Белорусский лидер оценил шутку коллеги. Дело в том, что самый распространенный суффикс в украинских фамилиях — «енко» и «ко». Белорусские фамилии тоже часто имеют окончание «ко». Об этом свидетельствует, например, фамилия президента страны Лукашенко.

Напомним, в пятницу президенты двух стран провели переговоры в расширенном составе. Лидеры государств в основном обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества.

Например, Лукашенко рассказал о планах по созданию с Украиной предприятий по ракетостроению, а также выразил уверенность в том, что гражданская война в стране, которая длится с 2014 года, завершится при Зеленском.

Отметим, что отношения между Москвой и Киевом в последние годы заметно усложнились. Киев не принял волеизъявления крымчан, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией, и заявил, что Москва якобы «вмешивается» во внутренние дела страны, говоря о гражданском конфликте в Донбассе. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий на юго-востоке Украины и желает стране преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами.