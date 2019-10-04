Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Россиянка на велосипеде упала со скалы в словенских Альпах

117
0 Оставить комментарий

Россиянка на велосипеде упала со скалы в словенских Альпах

Любляна, 4 октября. Россиянка погибла во время катания на велосипеде по высокогорной дороге в окрестностях перевала Мангартско-Седло на северо-западе Словении. Женщина упала со скалы, сообщает газета Delo со ссылкой на Главное управление полиции страны.

Уточняется, что в момент трагедии с 33-летней россиянкой ехали четыре спутника. Женщина замыкала колонну, однако на резком повороте не справилась с управлением и упала на скалистый склон. От полученных травм гражданка РФ скончалась на месте происшествия. Личность женщины не раскрывается.

Отмечается, что перевал Мангартско-Седло расположен у границы с Италией. Туда ведет асфальтированная автомобильная дорога, пишет «Ридус».

Ранее российская туристка разбилась насмерть, сорвавшись со скалы в Черногории. Вместе с группой других туристов из России она пыталась перейти перевал Самар.

infox - new
Источник: Delo
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров