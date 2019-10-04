Зеленский предложил Лукашенко провести совместную Олимпиаду

Минск, 4 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от украинского коллеги Владимира Зеленского предложение подумать о совместном проведении Олимпийских игр.

Во время выступления в Житомире Лукашенко выразил мнение, что Белоруссия и Украина могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня.

«Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры, — констатировал президент Белоруссии. — Для двух стран это под силу».

Месяц назад белорусский лидер заявил, что его страна могла бы принять летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что при Зеленском конфликт в Донбассе будет решен. Он отметил настойчивость Зеленского, которую он проявляет для окончания гражданской войны на Украине. Президент Белоруссии также предложил коллеге помощь Минска в этом вопросе. Зеленский в свою очередь назвал Белоруссию надежным партнером, который помогает достичь мира в стране.