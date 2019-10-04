В Киеве рассказали, кто пытается устроить на Украине третий Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко использует недостаточную информированность украинского общества о так называемой «формуле Штайнмайера» для того, чтобы раскачать ситуацию и устроить новые беспорядки в Киеве. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

По словам украинского политолога, «формуле Штайнмайера» придается излишне большое значение. На самом же деле в тексте «формулы», которая была подписана контактной группой в Минске, не содержится ничего, кроме того утверждения, что Украина пообещала принять участие в переговорах в «нормандском формате» по вопросам конфликта в Донбассе.

«Ничего другого там нет, — подчеркнул он. — Никаких решений, никаких обещаний не содержится. В них заложено лишь то, что Украина согласна на переговоры».

Однако определенные силы на Украине на основе согласия руководства страны и ее президента Владимира Зеленского на переговоры в «нормандском формате» хотят поднять большой политический кипиш.

Главную скрипку в этом протестном оркестре безусловно играет парламентская партия «Европейская солидарность» и лично экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Но ничего из того, что планируется бывшим главой, невозможно, — убежден Михальченко. — Порошенко может лишь поднять большую волну в маленькой луже. Но никакого Майдана не предвидится, его не будет».

Дело в том, что население устало от войны в Донбассе, пояснил украинский политолог.

«Население не хочет Майдана, как показывают сейчас социологические исследования. Общество не готово к большим заварушкам».

Основная часть граждан Украины не поведется на провокации Порошенко. Общество будет следить за ходом переговоров в «нормандском формате».

«Не будет больших беспорядков. Соберет Порошенко пару-тройку тысяч людей, и на этом все закончится», — подытожил собеседник ФАН.

Текст так называемой «формулы Штайнмайера» был подписан 1 октября в Минске членами контактной группы. Свои подписи под документом поставили представители России, Украины и республик Донбасса. «Формула Штайнмайера» предусматривает порядок проведения местных выборов в ДНР и ЛНР и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.