Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми женщинами в мире

Санкт-Петербург, 4 октября. Американский актер Арнольд Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины в мире. Об этом актер заявил на Sinergy Global Forum в Петербурге.

Шварценеггера попросили подтвердить или опровергнуть утверждение, что россиянки являются самыми красивыми женщинами в мире.

«Это выражение очень справедливое, оно не случайно», — сказал актер.

При этом бывший губернатор Калифорнии призвал не описывать женщину исключительно с позиции красоты, поскольку это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне». Шварценеггер также отметил ум и одаренность женщин в России.

Ранее сообщалось, что во время визита в Петербург Шварценеггер встретится с преданным фанатом из деревни Раздолье в Ленобласти. Мужчина является жильцом дома сопровождаемого проживания. Он коллекционирует книги, диски с фильмами и одежду с изображением любимого актера.