В Совфеде обвинили ПАСЕ во вмешательстве и посоветовали поучиться у России демократии

Антироссийская повестка в ПАСЕ и обсуждение на заседании незаконных митингов в Москве — откровенное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации; при этом Западу стоило бы поучиться у российской демократии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали сенатор, член Совета Федерации Сергей Цеков и зампред комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Вмешательство в выборы

Накануне, 3 октября, в ПАСЕ состоялись дебаты, которые были посвящены незаконным митингам в Москве. Их инициатором стала европейская политическая партия «Альянс либералов и демократов за Европу», которая является третьей по величине и занимает 75 мест в Европарламенте.

Антироссийский дискурс на Западе уже давно не удивляет. Вот и этот раз не стал исключением. Тема дебатов красноречиво отражает свою антироссийскую суть — «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму». Как считают отдельные парламентарии, незаконные митинги в российской столице — «выражение общественного мнения», а стремление правоохранительных органов поддерживать общественный порядок является якобы нелегитимным.

Естественно, с такой откровенно антироссийской позицией невозможно согласиться. Руководитель российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в Москве митинги не запрещены и проводятся регулярно, поэтому и тема дебатов выглядит искусственной.

Примечательно, что во время дебатов неизвестный активист, выкрикивая антироссийские лозунги, пытался сорвать выступление Петра Толстого. Но и это не все. Украинская делегация в ПАСЕ вместе с литовскими коллегами на полчаса заперлась от русских в туалете. Правда, не очень понятно, чья репутация от этого больше пострадала.

В Кремле обсуждение незаконных митингов в ПАСЕ назвали вмешательством во внутренние дела РФ.

«Мы считаем, что это (митинги в Москве. — Прим. ФАН) исключительно наше дело», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Западу есть чему поучиться

Как отметил сенатор Сергей Цеков, тема дебатов в ПАСЕ откровенно притянута за уши. В то же время это является вмешательством во внутренние дела России. Со стороны Запада, в частности Европейского союза, это «сплошь и рядом». При этом, считает сенатор, цивилизованным странам Запада стоило бы поучиться у России демократии.

«Европейский союз абсолютно не реагирует на вопиющее нарушение демократических процессов в Прибалтике и так далее. Они не обращают внимания на запрет на Украине коммунистической партии, не говоря уже об остальном. Можно обратить внимание и на другие страны, которые пользуются всесторонней поддержкой Евросоюза. Это Черногория, Хорватия и прочие, где имеются факты нарушения прав человека», — пояснил Сергей Цеков.

По мнению сенатора, демократия в России развита гораздо лучше, чем во многих других странах Запада. Она обладает своей спецификой, национальным характером и особенностью. При этом политик считает, что демократия США и ЕС привержена политике двойных стандартов.

«Их демократия — это абсолютная нетерпимость к мнению людей, которые придерживаются других взглядов. Их нетерпимость выражается в ненависти ко всему русскому. Никакой настоящей демократии в странах Евросоюза нет. И те события, которые происходили в ПАСЕ, очень убедительно об этом говорят. У них доминируют ложные высказывания в отношении России. Вообще, им есть чему у нас поучиться. Многому», — рассказал Сергей Цеков.

«Людей толкали на незаконные митинги»

В свою очередь, Алексей Чепа назвал «хулиганом» так называемого активиста, который попытался помешать Толстому. По его мнению, «определенные силы» готовились к этому заранее.

«Митинги проходят в любой стране, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Это абсолютно нормальное явление. Ничего страшного в этом нет. И что означает формулировка «подавление митингов»? По сравнению с тем, что мы видим в Европейских странах, в том же Париже, у нас было очень демократичное поведение полиции. Мы хотим, чтобы все митинги проходили в рамках закона. Никто их не запрещает. Но, пожалуйста, давайте делать все в рамках закона, чтобы все было согласовано», — пояснил Алексей Чепа.

При этом депутат выразил уверенность, что отдельные представители так называемой «оппозиции» специально толкали людей на незаконные митинги для того, чтобы был скандал, для того, чтобы позднее он поднимался на международных площадках типа ПАСЕ. Он отметил, что у России хватит сил развеять антироссийские нападки и достойно отвечать.

«Кроме провокаций в ближайшее время мы, наверное, не увидим больше ничего. Они готовились не к диалогу, да и не хотят они его», — заключил Алексей Чепа.

Незаконные митинги устроили в Москве в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и прочие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Их не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили давить на избиркомы незаконными митингами.

При этом многих участников незаконных митингов язык не поворачивается назвать «мирными»: в сотрудников полиции летели бутылки, куски асфальта и прочее. Кто-то даже напал с перцовым баллоном. Аналогии с Майданом напрашиваются сами собой.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН выяснило, что участие в подготовке провокаторов принимали иностранные граждане. Например, в штаб Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Стивен Секстон, он проводил лекции и тренинги, учил оказывать сопротивление полиции.