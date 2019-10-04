Киев, 4 октября. Парламент Украины на заседании в пятницу принял президентский закон, который наделяет Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований правом самостоятельно осуществлять прослушку.

Верховная рада приняла закон о прослушке на Украине. Согласно документу, НАБУ и ГБР смогут самостоятельно добывать информацию негласных следственных и розыскных действий. Законопроект еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. В Раде его поддержали 330 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об обеспечении личного голосования депутатов, сообщили в пресс-службе нижней палаты украинского парламента.

По данным сайта Верховной рады, документ о «кнопкодавстве» был внесен президентом 21 июня. Проект закона зарегистрирован под номером 10394.

Если законопроект будет поддержан на всех уровнях, то депутатам Рады придется лично присутствовать на голосованиях во время заседаний парламента. В настоящее время они используют своих коллег, которые за них нажимают кнопки для голосования.

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский ранее заявил, что команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Парламентарий уточнил, что сторонам необходимо провести встречу с конкретными результатами, подготовить предложения и согласовать дипломатические каналы между Киевом и Москвой. Только после этого президенты «должны принять согласованные и сформированные решения», считает Поплавский.

В мае этого года состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Новый глава государства успел уже заявить о себе, причем не всегда стандартным образом. В частности, Зеленский пожаловался, что не может работать в администрации президента Украины на Банковой улице и намерен съехать оттуда. Он провел журналистам экскурсию по всему кабинету, в ходе которой показал «прикольную вещь».