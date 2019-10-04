National Interest сравнил истребители Су-35 и Су-57

Вашингтон, 4 октября. Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 может посостязаться по эффективности с самолетом Су-57, серийное производство которого запустили в мае этого года. К такому выводу пришли журналисты американского портала The National Interest, сравнившие машины разных поколений.

По их мнению, Су-35 — переходное звено к созданию истребителя пятого поколения, то есть Су-57. В издании указали, что его разработчики во многом опирались на системы, изначально предназначавшиеся для Су-35.

Инновационный истребитель получил усиленный планер, позволяющий сделать его менее заметным для средств обнаружения предполагаемого противника. Как пишет издание, Су-57 обзавелся также модернизированной авионикой, однако сенсорные возможности и вооружение истребителя не претерпели существенных изменений.

Журналисты предположили, что российский истребитель пятого поколения вполне можно будет сравнить по эффективности с предшественником после поступления в войска первых образцов. Однако Су-57, по их мнению, может стать «куда опаснее» в ходе последующей модернизации.

Напомним, работы по новому истребителю пятого поколения, приведшие в итоге к появлению Су-57, начались в компании «Сухой» на рубеже нового тысячелетия. Среди важнейших требований к самолету были такие качества, как малая заметность в различных диапазонах длин волн, возможность осуществлять крейсерский сверхзвуковой полет, сверхвысокая маневренность.

В 2009 году были изготовлены три первых экземпляра истребителя: для статичных испытаний и аэродромной отработки, а также первый летный образец. В августе 2018 года Минобороны России выдало первый заказ на серийную поставку самолетов Су-57, первый из которых должен быть передан заказчику до конца 2019 года.

Напомним, в августе истребитель пятого поколения осмотрели президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер поинтересовался тогда, возможно ли купить новые Су-57, на что глава российского государства ответил утвердительно.

Отметим, ранее The National Interest признал, что Су-57 превосходит многих своих иностранных «коллег» как по маневренности, так и по вооружению.