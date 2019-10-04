Экс-депутат Рады предрек раскол в обществе из-за перевода всех школ на украинский язык

Переход русскоязычных школ на обучение на украинском языке нанесет существенный ущерб Украине, утверждает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что во всех русскоязычных школах страны к сентябрю 2020 года обучение начнет вестись на украинском языке. Она отметила, что ученики смогут изучать предмет русский язык. По ее словам, русскоязычных школ на Украине мало, но они еще есть. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года.

«Собственно, и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык — на родном языке», — сказала Новосад.

По словам Владимира Олейника, есть Конституция Украины, которая гарантирует использование украинского и русского языков всеми гражданами страны. Русский является очень популярным языком на Украине, и не следует относить его к языкам национальных меньшинств, говорит политик.

«Кроме того, Украина подписала общеевропейскую конвенцию по защите национальных языков. А в результате приняли этот идиотский закон, который направлен против украинского языка. Я, как этнический украинец, заявляю, что власти Киева ненавидят свой народ и язык. Они хотят заставить изучить украинский язык под угрозой наказания. Но следует создавать условия для изучения языка и не нарушать общие правила. Так, на Украине живут граждане других национальностей. Им нужно создать условия для развития своего языка, культуры, традиций», — заявил Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей.

Обязательное использование в обучении украинского языка в русскоязычных школах нанесет существенный ущерб стране, подчеркивает экс-депутат.

«Это вызовет очередной раскол и недовольство общества. Родители, которые сами бы хотели определить, в какой школе будут учиться их дети и на каком языке будут преподаваться предметы, лишатся этой возможности. Кроме того, если говорить об изучении точных наук, то только русский язык дает точную терминологию технических параметров. Таким образом, создаются определенные трудности. На Украине к власти пришли люди, которые только разрушают, а ничего не создают», — подытожил собеседник ФАН.

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке за пять дней до истечения срока полномочий, 15 мая 2019 года. За исключением некоторых положений, документ вступил в силу через два месяца. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Контролировать исполнение нормы будут «языковые инспекторы», которые смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать у политических партий и общественных организаций документы, а также назначать размеры штрафов. На религиозные обряды и сферу частного общения действие закона не распространяется.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине грубой дискриминации по языковому признаку подвергается русскоговорящее население. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что закон о госязыке фактически делит украинское общество на тех, кто говорит по-украински, и на «изгоев».