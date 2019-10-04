Зеленский не готов бороться с наследием Порошенко

Украинские эксперты обсудили текущую гуманитарную политику Киева и пришли к выводу, что, по сравнению с «темными временами» Петра Порошенко, она не поменялась ни на йоту. Похоже, новая власть не намерена прекращать ни процесс переписывания украинской истории, ни наступление на права русскоязычных в стране. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Аналитики напомнили, что гуманитарная политика страны, проводившаяся при режиме Порошенко, привела к резкому охлаждению внешнеполитических отношений со всеми странами — соседями Украины. Практически повсеместный перевод образования на «мову», героизация фашистских преступников, регулярные скандалы вокруг раздачи польских и венгерских паспортов в Закарпатье и Львовской области — вот только несколько примеров агрессивной политики Киева в гуманитарной сфере.

После смены верховной власти на Украине в руководстве соседних стран (включая Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию) надеялись, что команда президента Владимира Зеленского изменит подход государства к переписыванию истории и агрессивному насаждению образования на украинском языке. Однако, как отмечает киевский политолог, кандидат политических наук Кирилл Молчанов, никаких подвижек в этой сфере пока не происходит. Более того, надежд на то, что «команда Зе» откажется от гуманитарного «наследия Порошенко», с каждым днем все меньше.

«Похоже, в гуманитарной сфере Зеленский пока не собирается радикально менять курс, взятый страной при Порошенко, — заявил он. — Новая власть по многим вопросам сохранила риторику экс-президента. Каких-то подвижек, связанных с вопросами переписывания истории, восстановления истинных исторических фактов, в действиях нового главы не наблюдается. Единственное исключение — во время визита в Польшу Зеленский и его коллега Анджей Дуда сообщили, что они якобы «попытаются пойти на компромисс ради примирения». Однако никаких конкретных шагов по разъяснению причин Львовского погрома и других действий УПА1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) в ходе Второй мировой войны сделано так и не было. Похоже, тему преступлений украинских карателей против евреев и поляков «убрали под сукно».

Сегодня нет никаких признаков того, что власть намерена каким-то образом смягчить положения драконовского «языкового закона», принятого старым составом Верховной рады весной 2019 года, указывает политолог.

«К сожалению, в публичной сфере Украины разговоров об этом не слышно. Видимо, у новой власти есть задачи посерьезнее, — сокрушается он. — В ходе своей предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал «проанализировать «языковой закон» и после этого принять некие позитивные решения. Но сейчас, по моим данным, никакого анализа не проводится и велика вероятность того, что власти попытаются эту тему замять».

По словам аналитика, тем временем последние русскоязычные школы на Украине (их осталось несколько десятков, в основном на юге и востоке страны) активно готовят к переходу на обучение на «мове». Согласно «языковому закону», это необходимо сделать уже с сентября 2020 года. И для тысяч русскоязычных граждан страны этот переход может стать тяжелым ударом.

«Причин, по которым команда Зеленского опасается трогать наследие Порошенко, может быть несколько. Возможно, в окружении президента боятся резкой реакции праворадикалов и ультрапатриотов. Или не хотят раздражать ту часть избирателей, которые голосовали за Зеленского и «Слугу народа» на Западной Украине. Тем не менее главе страны следует помнить, что костяк его поддержки на выборах составлял юго-восток Украины. Десятки миллионов украинцев, которые там живут, голосовали резко против того курса, который в последние пять лет вел Порошенко с его «армией, мовой и вирой». Отсутствие ревизии в гуманитарной политике экс-президента рано или поздно приведет новую власть к тому, что она будет стремительно терять электорат».

Молчанов констатировал, что сейчас в повседневную украинскую реальность постепенно внедряется институт «уполномоченного по защите государственного языка», учрежденный старой властью.

«Новый состав Рады назначил «мовным омбудсменом» бывшего депутата от «Народного фронта» Тараса Кремня. Это человек, который по своим убеждениям является «копией Владимира Вятровича» (экс-глава Украинского института национальной памяти. — Прим. ФАН) и тотальным украинизатором, — говорит политолог. — Ожидать от этого персонажа каких-либо послаблений в имплементации «языкового закона» точно не стоит. Если новая власть не решится пересмотреть его в сторону смягчения условий для русского языка, то дело Порошенко будет жить даже после его ухода на политическую пенсию».

Эксперт отметил и тревожные гуманитарные тенденции, имеющие место в новой Верховной раде. Например, случай, когда партия Святослава Вакарчука «Голос» анонсировала законопроект «Об уголовной ответственности за самовольные переговоры с Россией».

«На мой взгляд, «Голос» совершает огромную глупость. Вместо того, чтобы конкурировать со «Слугой народа», конструктивно критиковать «партию власти» и отбирать у нее избирателей на Западной Украине, «Голос» зачем-то вступил в конкурентную борьбу с «Европейской солидарностью» Порошенко. Вся та повестка, которую в последнее время озвучивали соратники Вакарчука — по запрету поездок в Россию, запрету любых переговоров и т. д., означает, что они решили бороться с экс-президентом в этой нише избирателей Западной Украины, составляющей 8%. Это ведет к маргинализации проекта «Голос» и идет вразрез с позицией их западных «спонсоров». Вакарчук и его команда пытаются втиснуться в нишу махрового, архаического национализма. Если лидеры партии продолжат продвигать такую повестку, то долго она не проживет. И на предстоящих местных выборах им точно ничего не светит».

Кирилл Молчанов также прокомментировал судьбу Украинского института национальной памяти — органа, созданного историком-«украинизатором» Владимиром Вятровичем для «декоммунизации» и тотальной фальсификации украинской истории. Напомним, в середине сентября он был отправлен в отставку с поста директора института указом кабмина Украины.

«Бывший директор Института нацпамяти Вятрович вообще не должен был дожидаться, когда его отправят в отставку. Он сам должен был подать заявление об уходе, если не согласен со сменой курса в стране. Но он предпочел до последнего цепляться за свой пост в надежде, что ему позволят «попилить» те 130 миллионов гривен, которые были заложены в бюджет на нужды этого института. Теперь Вятрович ушел, но сам Институт нацпамяти, скорее всего, продолжит свою работу. Возможно, власти урежут ему финансирование и придадут более декоративную функцию. Но в команде Зеленского должны понимать, что такие люди, как Вятрович и Кремень, вскоре неизбежно начнут бить по рейтингу президента своим токсичным имиджем», — подытожил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.