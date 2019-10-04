Зеленский назвал Белоруссию надежным партнером Украины

Киев, 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Белоруссию надежным партнером, который помогает достичь мира в стране. С таким заявлением глава украинского государства выступил на Втором форуме регионов Украины и Белоруссии, который проходит в Житомире 3-4 октября.

«Белоруссия остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, он обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в том числе пути урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда после государственного переворота в стране жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться пришедшему к власти руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Разрешить ситуацию на Украине пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии, но Киев, как утверждают в республиках Донбасса, регулярно обстреливает территории ЛНР и ДНР.

В начале октября стало известно, что члены контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса.