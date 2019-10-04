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Разъяренная толпа демонстрантов в Испании напала на журналистку и облила водкой

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Разъяренная толпа демонстрантов напала на журналистку в ИспанииБарселона, 4 октября. Участники акции протеста в Барселоне напали на журналистку испанского телеканала Telecinco TV.

Корреспондент телеканала Telecinco TV Лайла Жименез вела прямой эфир с протестного марша, который проходил в Барселоне по случаю второй годовщины референдума о независимости Каталонии. Разъяренная толпа демонстрантов атаковала журналистку. Участники акции протеста оскорбляли девушку, а также бросили в нее жестяную банку от напитка и облили водкой. При этом некоторые демонстранты пытались защитить девушку от разъяренной толпы, передает испанское информационное агентство Europa Press.

Жименез была вынуждена продолжить репортаж в другом месте. В ходе инцидента девушка не пострадала. Позднее Жименез назвала этот эпизод «унизительным».

Поведение участников акции протеста вызвало волну негодования среди политиков и общественных деятелей, назвавших данный инцидент неприемлемым.

«Такое обращение с репортером, которая стоит на улице с микрофоном, отвратительно», — заявил депутат Республиканской партии Каталонии Габриэль Руфиан.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Более 90% проголосовавших на нем высказались в поддержку независимости, однако власти Испании отказались признавать результаты голосования.

27 октября 2017 года законодательное собрание Каталонии проголосовало за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости региона от Испании. В это же день сенат Испании одобрил предложение совета министров по введению в действие 155-й статьи конституции королевства о приостановке автономии Каталонии.

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