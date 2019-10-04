Мишель Пфайффер объяснила, почему она хотела бы вернуться в Россию

Москва, 4 октября. Голливудская актриса Мишель Пфайффер хотела бы вернуться в Россию в качестве путешественника, чтобы познакомиться со страной и увидеть, как она изменилась с советских времен. Об этом она рассказала в пятницу во время пресс-брифинга в Москве.

Артистка прилетела в российскую столицу на официальную премьеру художественной ленты «Малефисента: Владычица тьмы», в которой сыграла одну из главных ролей — королеву Ингрид.

В конце 1980-х годов Пфайффер приезжала в СССР, тогда она снималась в американской картине «Русский дом» австралийского режиссера Фреда Скеписи. По словам 61-летней актрисы, в СССР она провела больше месяца и даже «начала вливаться в культурную жизнь».

Пфайффер призналась, что ей очень понравилось знакомиться с русскими людьми, поскольку они очень гостеприимны и сразу норовят пригласить в гости и чем-то угостить.

«Естественно, я хотела бы еще раз здесь побывать, но не по работе, а в качестве туриста, чтобы понять, что такое Россия, посмотреть, как она поменялась за эти годы», — объяснила актриса.

В настоящее время звезда кинематографа пробует осваивать русский язык, к примеру, у представителей СМИ она спросила, правильно ли говорит слово «до свидания», которое, стоит отметить, произносит почти чисто, передает ТАСС.

На широкие экраны в РФ фильм «Малефисента: Владычица тьмы» выйдет 17 октября, в США — 18 октября. В фильме норвежского режиссера Йоакима Роннинга снимались и Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Сэм Райли и другие.