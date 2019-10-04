Москва, 4 октября. Скандальный блогер Алексей Навальный уже давно поставил на поток свой бизнес в ЕСПЧ и теперь он пополнится новыми делами несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Алексея Гудкова и призывавшего убивать детей силовиков блогера Владислава Синицы.

По словам самого Гудкова, в ЕСПЧ он собрался подавать апелляцию на свой второй арест за участие в незаконной акции в Москве 27 июля. Отметим, что несогласованные митинги не допущенным на выборы в МГД оппозиционным кандидатам требовались только, чтобы напомнить о себе и устроить беспорядки в Москве, о которых прозападные СМИ могли рассказать в нужном антироссийском ключе.

Теперь, когда выборы прошли, а виновные в участии и организации этих сходок понесли уголовные или административные наказания, способом создать иллюзию «безжалостного российского режима», за которую соратники Навального получают из-за океана большие деньги, остался пресловутый суд в Страсбурге.

ЕСПЧ отличается большой лояльностью к Навальному, решения принимает всегда в его пользу, а дела рассматривает невероятно быстро по сравнению с «простыми смертными». Не исключено, что создатель так называемого ФБК даже завел в ЕСПЧ своего «решалу», пишет портал Nation News.

О том, что Навальный хорошо зарабатывает на своих обращениях в Европейских суд, ранее сообщал и экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов. По его данным, несколько лет назад первая консультация юриста фонда для обращения в ЕСПЧ стоила 400 евро, за подготовку иска нужно было заплатить до 10 тысяч евро, а каждый час присутствия юриста ФБК на заседании стоил 100 евро в час. При этом, как подчеркнул Серуканов, многие задержанные на организованных Навальным и его протеже незаконных акциях, никаких компенсаций от ЕСПЧ так и не получили, несмотря на обещания блогера.