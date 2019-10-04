Коммунисты в МГД решили строить «прекрасную Россию будущего» вместе с Навальным

Москва, 4 октября. Депутаты Мосгордумы седьмого созыва из партий «Справедливая Россия» и КПРФ решили создать коалицию. Коммунисты предложили незарегистрированным и проигравшим на выборах соратникам блогера Алексея Навального примкнуть к ней.

КПРФ, которая взяла большинство мандатов от оппозиции в МГД, пригласила соратников Навального примкнуть к думским оппозиционерам. Коммунисты позвали в свои ряды уличенных в фальсификации подписей на выборах Любовь Соболь и Илью Яшина.

Однако первый шаг к сближению с коммунистами сделал Навальный, включив кандидатов КПРФ в свое «Умное голосование». Коммунисты заняли 13 кресел в Мосгордуме и решились на ответный реверанс в сторону «навальнистов». Не исключено, что Навальный согласится «строить Россию будущего» вместе с коммунистами, ведь такой альянс позволит блогеру прорваться на думские выборы. Однако пока что Навальный на предложение не ответил.

Выборы в Мосгордуму стали репетицией перед выборами в Госдуму 2021 года. Идея самой многочисленной парламентской оппозиционной партии КПРФ сотрудничать с Навальным выглядит интересным решением.

Теперь же состав будущей коалиции зависит от договороспособности Навального. Как показали выборы мэра Москвы, с этим у оппозиции имеются серьезные проблемы. Координационный совет оппозиции 2012-2013 года не смог договориться, кого выставить кандидатом — «левого» Сергея Удальцова или Алексея Навального. В итоге члены совета перессорились и альянс распался, отмечает «Политика Сегодня».

Вполне ожидаемо, что история может вновь повториться, ведь у Навального и коммунистов несколько разные видения политического развития страны. Кроме того, Навальный, Соболь и Яшин не раз демонстрировали свое честолюбие, играть второстепенные роли «оппозиционеры» не станут. Хотя логично предположить, что именно коммунисты захотят встать у руля коалиции, ведь предложение о ее создании поступило с их стороны.

Напомним, выборы в Мосгордуму седьмого созыва прошли в единый день голосования, 8 сентября. По итогам голосования 26 мандатов получили самовыдвиженцы, 13 мест досталось кандидатам от КПРФ, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко» получили по три мандата.