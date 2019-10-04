Депутат-космонавт раскрыл план освоения Луны и Марса

Россия и остальное человечество отмечают сегодня годовщину начала космической эры: в этот день 62 года назад Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. За полетом «Спутника-1», затаив дыхание от восторга или зависти, следили все жители планеты.

Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о перспективах развития отечественной и мировой космонавтики, а также раскрыл планы, стоящие перед людьми в освоении космоса, в том числе Луны и Марса.

Первой точкой в путешествии человека к далеким звездам должна стать Луна, убежден космонавт.

Космос в XXI веке

— Максим Викторович, каковы сейчас перспективы российской космонавтики? Какие задачи стоят перед нами в первую очередь?

— Если мы говорим о пилотируемой космонавтике, то ее перспективы реальны и осязаемы. Думаю, человечеству необходимо прежде всего вернуться на Луну. Это нужно сделать обязательно. Луна послужит нам как бы точкой отправки, чтобы двигаться дальше, осваивать космос.

Однако перспектива, далекая перспектива — долететь, облететь, высадиться на Марсе. Но это пока туманно… Думаю, все же человечество должно сейчас сконцентрироваться в первую очередь на полете на Луну.

— Часто высказывается мнение, будто на Луне уже все исследовали и летать на спутник Земли не нужно. Что это будет лишь пустая трата средств, которая не сможет принести ничего полезного человечеству. Зачем людям снова высаживаться на Луне, если это уже сделали американцы?

— Сравнивать полеты американской программы «Аполлон» с тем, что мы имеем сейчас, неправильно. С теми знаниями, технологиями, опытом, уровнем науки, который был, когда астронавты высаживались на Луну в XX веке… Тогда все было иным. А сейчас совершенно другие подходы, иные условия и уровень развития технологий. В целом, сейчас у нас гораздо больше возможностей.

Создавая лунные плантации

— Что предстоит сделать в деле освоении Луны?

— Сначала нужно совершить облет Луны. Затем — высадка человека на лунную поверхность. В третьих, нам нужно закрепиться на Луне: если мы хотим лететь куда-то дальше, без этого не обойтись. Нам нужно сделать такие технологии, чтобы человек мог нормально функционировать, жить на Луне.

— Насколько это сложно?

— Предстоит найти ответы на многие вопросы: как сделать так, чтобы человек жил на Луне? Как сделать так, чтобы люди там могли производить пищу? Как лунные условия будет влиять на самого человека? Негативных факторов много, начиная от солнечной радиации и заканчивая слабой гравитацией. Как это все повлияет на организм человека?

Дальше нам предстоит отрабатывать новые технологии, чтобы использовать окололунную орбиту или базу, которая будет построена на Луне, чтобы отправляться осваивать космос дальше. План огромнейший, и я вас уверяю, что на наш век хватит — мы это все не переживем и не переделаем.

Ближайшая же цель, повторяю, — высадиться на Луне и адаптировать ее условия для длительного пребывания людей на этом естественном спутнике Земли.

Когда расцветет Марс?

— В связи с перенаселением Земли эксперты часто говорят о возможном терраформировании Марса, то есть о создании на этой планете условий, подобных земным. Насколько это вероятно, с учетом нынешнего уровня технологий?

— С нынешним уровнем технологий, к сожалению, невозможно даже долететь до Марса и доставить туда человека. Не говоря уже о терраформировании Красной планеты… Это фантастически далекие перспективы. К этому, конечно, нужно стремиться, и, может быть, когда-нибудь это произойдет — но не в ближайшее время точно.

— Как вы оцениваете поддержку государством российской космонавтики?

— Государством поддержка, безусловно, оказывается. Однако, полагаю, в космонавтике нужно основываться не только на господдержке. Надо пробовать и делать это совместно с частными предприятиям, с бизнесом.

Успешность такой стратегии доказывает практика. Если мы посмотрим на космонавтику США, в том числе компанию SpaceX, то станет очевидно, что у них нет проблем с развитием. Появляются новые проекты, появляются новые реализации актуальных идей, и довольно успешно они продвигаются, воплощаются в жизнь.

Приватизация космонавтики

— То есть, по вашему мнению, необходимо передать космонавтику в частные руки?

— Государство должно поддерживать космонавтику. Но не менее важно привлекать в космонавтику и частные инвестиции, частные умы и компании. Это нужно делать обязательно, чтобы частные компании с новыми взглядами, новыми технологиями и подходами изменяли систему. У нас в космонавтике все хорошо, но, тем не менее, до сих пор все основано на тех технологиях, которые были созданы 10—20 лет назад.

Кроме того, убежден, России важно поддерживать и развивать международное сотрудничество в космической сфере. Это очень хорошая система, которая себя зарекомендовала. Ярким примером международного сотрудничества в космосе является Международная космическая станция, на которую мы летаем вот уже 20 лет.