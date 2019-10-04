«Киношная Началова» рассказала о съемках серила про певицу

Москва, 4 октября. Актриса Марина Орлова, которая, по информации СМИ, сыграет певицу Юлию Началову, рассказала о съемках сериала.

Орлова по контракту не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что она выступает «киношной Началовой». Однако СМИ утверждают, что именно ей досталась главная роль в проекте про скончавшуюся весной этого года певицу. Об этом проговорился и ее партнер по сериалу Алексей Гаврилов — он сыграет Евгения Алдонина — в одной из соцсетей, однако звезда сериала «Универ» практически сразу же удалил свой пост.

«Вы знаете, что по контракту я не могу давать комментарии на эту тему. Не могу сказать даже, легко ли было согласиться сняться в этом фильме. Подтвердить, а уж тем более опровергнуть, ничего не могу, — приводит слова Орловой «Инфореактор». — Это очень большой секрет».

Журналисты попросили артистку рассказать, какая роль была самой сложной в ее жизни. Девушка призналась, что эта роль еще впереди. Она немного рассказала о съемках, отметив, что в скором времени будет сделано официальное сообщение о запуске работы над проектом, которое, вполне возможно, появится в вечерней передаче на Первом канале.

«Давайте немного подождем, и все станет известно», — заверила актриса.

Напомним, Началова скончалась 16 марта 2019 года в 38 лет от стремительно развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Болезнь и неожиданная смерть певицы активно обсуждались в СМИ и соцсетях, вокруг трагедии образовалось огромное количество версий и слухов. Бурное обсуждение жизни и смерти Началовой, ее имущественного и семейного положения продолжается до сих пор.

Выход фильма «Буду рядом…» о жизни и творчестве Началовой намечен на осень. Однако по некоторым данным, он может выйти весной 2020 года.