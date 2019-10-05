Купонаторы закрепились на российском рынке и продолжают развиваться

На рынке e-commerce 10 лет назад появилась услуга, которая никак в первое время у россиян не укладывалась в голове. Все искали изъянов или подвоха. Тем временем оказание услуг с помощью купонов, которые предоставляют скидку порой до 100%, вошло в жизнь многих людей. Сегодня купоны — это уже обычное дело не только для простых граждан, но и для малого бизнеса — данная площадка является отличной возможностью для продвижения своих услуг.

Еще в 2013-2014 годах на российском рынке было около 140 сервисов, которые предоставляли купоны на услуги. На сегодняшний день их осталось не более 70 и они держатся на плаву.

«Люди нацелены на экономию во всем, это и есть тренд. Если мы проходили этап, когда прийти в ресторан «с купоном» было как-то неудобно, то сейчас это воспринимается как выгодная сделка — ты перехитрил систему, смог получить то же самое, что остальные, но при этом значительно дешевле. Сейчас у нас, например, есть акции от ведущих ресторанных сетей, таких как «Якитория», «БирХаус», «Урюк». И этот подход распространяется на множество товаров и услуг, которые мы предлагаем на сайте. Люди активно этим пользуются», — рассказали в компании «Биглион».

Аналитики отмечают, что постоянное развитие, изменения в подходе к клиентам, запуск большого числа новых направлений и продуктов — важные составляющие в успехе бизнеса в сфере е-коммерс. Компании становятся с каждым годом все более и более клиентоориентированными. Они запускают новые направления и продукты, обновляют мобильные версии и адаптивный сайт, чтобы соответствовать всем стандартам технологичного мира, который развивается очень быстрыми темпами.

Однако для успешного ведения бизнеса в сфере интернет-ретейла важны не только смена имиджа, постоянный анализ финансовых данных и статистики по количеству акций и партнеров, число пользователей и посещений сайта, конверсии, но и контроль уровня NPS — индекса лояльности клиентов. Это современный инструмент для определения того, насколько они довольны компанией и готовы ли порекомендовать ее другим.

«Уровень NPS компании «Биглион» вырос в 2018 году и составил 62, в 2017 году он был равен 55. Среднее количество уникальных партнеров в месяц на сайте в 2018 году выросло на 8% по сравнению с 2017 годом и составило 8,8 тысячи. Компания развивается согласно общим тенденциям в e-commerce. Так, в 2018 году среднее количество экспонируемых на сайте акций в месяц составило более 10 тыс., что на 21% больше этого показателя за 2017 год. За последние пять лет количество акций выросло вдвое. При этом число новинок, появляющихся за месяц, в 2018 году составляло в среднем 5,5 тыс., что также превысило показатель 2017 года на 6%. «Биглион» посещают в среднем 8,5 млн уникальных пользователей ежемесячно», — утверждают в компании.

E-commerce продолжает развиваться усиленными темпами. Цель данного сектора сегодня — повышение уровня удовлетворенности конечных пользователей. Немаловажно отметить, что для развития e-commerce постоянно необходимы гибкая IT-инфраструктура и высокий уровень безопасности систем и приложений.

По мнению большинства экспертов рынка, компаниям e-commerce следует развивать омникальность продаж, а также объединять информацию о клиенте, которая, как правило, поступает из разных каналов. Если говорить о тенденциях, сегодня это возможность совершать электронные покупки как в социальных сетях, так и в мессенджерах. Это особенно удобно для клиентов, живущих в мегаполисах. Как показывает практика, чем больше каналов применяется для удобства пользователей, тем выше вероятность взаимодействия с бизнесом.