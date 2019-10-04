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В США выпустили партию бесполой куклы Барби

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В США выпустили партию бесполой куклы Барби

Вашингтон, 4 октября. Американская компания Mattel выпустила гендерно-нейтральную серию кукол Барби. Производитель принял такое решение после исследования об отношении детей к полу куклы.

Эксперты выяснили, что дети теперь не хотят играть в игрушки, разделенные по половому признаку. В связи с этим куклы новой партии Барби от Mattel могут быть как девочкой, так и мальчиком по желанию хозяина игрушки. Коллекция получила название Creatable World («Созидаемый мир»).

Производитель предлагает детям менять пол куклы за счет париков, одежды и аксессуаров. Таким образом, игрушка становится свободной от гендерных стереотипов, пишут «Аргументы и факты».

Популярная кукла Барби в этом году отметила свое 60-летие. Родиной игрушки считается американский штат Висконсин. За время своего существования претерпела множество изменений, подстраиваясь под современные тенденции в обществе. Сейчас на Западе идет активная пропаганда гендерно-нейтрального воспитания молодого поколения, согласно которой ребенок должен сам выбрать свой пол. В связи с этим половая принадлежность игрушки также встала под вопрос.

Власти США в настоящее время рассматривают законопроект, согласно которому в стране будет существовать только два пола – мужской и женский. С данной инициативой выступило министерство здравоохранения и социальных служб США.

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Источник: «Аргументы и факты»
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