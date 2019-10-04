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Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в РФ

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Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в РФ

Москва, 4 октября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за усилия, которые были предприняты российскими властями для его возвращения в страну. Журналист также выразил главе государства слова благодарности за удачный выбор уполномоченного по правам человека в РФ.

Российский лидер в четверг вечером после заседания дискуссионного клуба «Валдай» пообщался с журналистом. Вышинский, говоря о беседе с Путиным, сообщил, что разговор был не таким долгим.

Руководитель портала РИА Новости Украина подчеркнул, что на встрече с российским президентом он поблагодарил и главу государства, и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, и сотрудников МИД РФ, и вице-премьера Дмитрия Козака, и «всю государственную машину, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе».

По словам журналиста, президент РФ задал ему вопрос о дальнейших планах и поинтересовался, насколько он комфортно чувствует себя в России. Путин и Вышинский «в двух словах» обсудили ситуацию на Украине, добавил журналист.

В начале сентября Кирилл Вышинский, задержанный на Украине в мае прошлого года, вернулся в Россию в рамках обмена по формуле «35 на 35». В Киеве журналиста обвиняли в государственной измене и поддержке республик Донбасса.

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Источник: РИА Новости
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