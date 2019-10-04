Эксперт рассказал, во что россияне и иностранцы инвестируют средства в 2019 году

На фоне присутствующей на мировых рынках неопределенности вложение денег в 2019 году было в большей степени нацелено на сохранение капитала, нежели на максимизацию прибыли. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал инвестиционный аналитик CFS Management Эдгар Бижан.

«Одним из наиболее популярных способов борьбы с этой неопределенностью для российских инвесторов являются вывод денежных средств за границу и конверсия в иностранные валюты, — пояснил он. — Следуя принципу диверсификации, распределение средств между несколькими валютами является наиболее оптимальным вариантом, так как вероятность одновременного обвала стоимости нескольких валют существенно ниже, чем одной из них. Наибольшим спросом пользуются американский доллар и евро, в то время как спрос на британский фунт в последнее время снижался ввиду нестабильной геополитической ситуации в Великобритании».

Кроме валюты, инвесторы по-прежнему активно приобретают недвижимость за границей. По мнению эксперта, из-за многочисленных дополнительных расходов это нельзя назвать слишком выгодными вложениями.

Зато имеет смысл вкладывать средства в драгоценные металлы (и акции золотодобывающих компаний).

«Помимо золота, интерес для инвесторов могут представлять и другие драгоценные металлы, такие как платина или титан, которые используются в сфере производства электроники, учитывая, что объемы производства в этой сфере повышаются», — уверен Бижан.

Среди более смелых инвестиционных решений текущего года собеседник ФАН назвал вложения в частный бизнес. Они более рискованные, зато в случае успеха перспективного проекта могут существенно повысить средние по рынку показатели по сравнению с традиционными инвестициями.

«Тренды в сфере венчурных инвестиций на мировом рынке демонстрируют положительную динамику: растут и объем венчурного финансирования, и общее количество сделок — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 47% и 32% соответственно, — заявил аналитик. — На российском венчурном рынке с начала 2019 года повысился объем инвестиций и вместе с тем снизилось число сделок, из чего можно сделать вывод, что сделки становятся более крупными. Наиболее перспективными направлениями для инвесторов по-прежнему остаются здравоохранение, интернет-технологии и искусственный интеллект».

Рассматривая инвестиции в рынок ценных бумаг, эксперт отметил снижение темпов потребления и роста сбережений, а также торговые войны, которые могут свидетельствовать о возможном приближающемся глобальном экономическом спаде. Для защиты от потери капитала из-за вероятного кризиса стоит рассматривать также варианты вложений в диверсифицированные портфели, включающие в себя инструменты с низкой степенью корреляции между собой.

«С целью снижения риска инвесторы обращают все большее внимание на такие варианты вложений, как индексные фонды, преимуществом которых являются низкие расходы на обслуживание, и набирающие в последнее время популярность структурные продукты, которые дают инвесторам возможность полностью или частично защитить вложения от возможных убытков», — посоветовал Бижан.

Резюмируя вышесказанное, эксперт заметил, что всегда стоит воздерживаться от инвестиций в далекие от собственного понимания проекты, зато имеет смысл диверсифицировать свои вложения.