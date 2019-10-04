Nord Stream 2 рассчитывает получить разрешение от Дании на прокладку газопровода

Москва, 4 октября. Компания Nord Stream 2, которая является оператором проекта «Северный поток — 2», активно сотрудничает с датскими властями, чтобы получить своевременное разрешение на строительство газопровода. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер.

По его словам, на данный момент строительство «Северного потока — 2» идет по графику.

«На сегодняшний день мы проложили более 2 тысяч километров трубопроводов в водах России, Финляндии, Швеции и Германии. Строительство обоих участков выхода на берег близится к завершению», — рассказал Мюллер.

Также представитель компании-оператора отметил, что датскому правительству было направлено две заявки на прокладку трубопровода в исключительной экономической зоне.

«Процедура обработки одной из них завершена, другая находится на довольно продвинутой стадии. Мы конструктивно сотрудничаем с датскими властями для обеспечения своевременного согласия на один из маршрутов, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву», — подчеркнул Мюллер.

Кроме того, представитель Nord Stream 2 рассказал ФАН о статусе судебного иска компании-оператора, касающегося директивы (ЕС) 2019/692. Данная директива распространяет энергонормы Евросоюза на морские газопроводы из третьих стран в страны ЕС, проходящие за пределами территории государств сообщества. Согласно нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока — 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода необходимо зарезервировать под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.

25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692 в суд Европейскoго союза общей юрисдикции. Nord Stream 2 заявляет, что поправка нарушает принципы законодательства ЕС о равном обращении и пропорциональности. При этом в компании-операторе подчеркивают, что уважают международное право и нормы ЕС. Однако Мюллер отметил, что эти правила должны быть одинаковыми как для «Северного потока — 2», так и для других аналогичных трубопроводов.

«В качестве следующего шага мы ожидаем, что со-законодатели ЕС, то есть Совет ЕС и Европейский парламент, представят защиту. Кроме того, Nord Stream 2 AG направила уведомление об арбитраже Комиссии ЕС 26 сентября 2019 года. Nord Stream 2 просит арбитражный суд определить, нарушает ли Европейский Союз свои обязательства по международному праву в соответствии с Договором к Энергетической хартии и требует, чтобы ЕС прекратил нарушения. Следующим шагом является включение в состав суда председателя и двух сопредседателей», — рассказал Мюллер.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые проложат по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Завершить строительство планируют в текущем году. «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство от всех этих государств, кроме Дании, сообщает НСН.

Как стало известно ранее, у датского правительства не осталось политических вопросов к прокладке газопровода в исключительной экономической зоне страны. Для одобрения строительства «Северного потока — 2» Копенгагену необходимо решить некоторые вопросы административного характера, передает телеканал «360».