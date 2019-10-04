Лукашенко сообщил о планах по созданию с Украиной предприятий по ракетостроению

Житомир, 4 октября. Минск примет конкретные решения по созданию совместных предприятий с Киевом по ракетостроению. О планах сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Лукашенко подчеркнул, что вопросом займется Межправкомиссия, которая соберется в Киеве.

«Это не только простая торговля. Мы приняли решение фактически. Не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Белоруссии», — объяснил президент.

Обращаясь к Зеленскому, Лукашенко обратил внимание, что у Белоруссии нет такого производства, которое есть у Украины. Поэтому Минск заинтересован в помощи Киева в сфере ракетостроения.

Лукашенко добавил, что Белоруссия со своей стороны готова создавать совместные предприятия на Украине по гражданскому направлению.

Отметим, что Киев не раз заявлял об «эффективности» своего вооружения и о новых разработках. Однако эксперты ставили эти слова под сомнение.

К примеру, официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, подполковник Андрей Марочко обратил внимание, что «новое» украинское вооружение, как правило, является модернизацией советской техники. При этом он отметил, что «инновации» нередко оказываются хуже старых версий. По словам Марочко, украинская техника представляет собой «либо отремонтированное старое, либо разработки, которые сами же украинские военнослужащие подвергают резкой критике».

Ранее стало известно, что госконцерн «Укроборонпром» рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера «Украина».