Минск, 4 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что гражданская война на Украине завершится при Владимире Зеленском. Об этом белорусский лидер заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Украины.

Лукашенко убежден, что Зеленский сможет решить конфликт в Донбассе, который продолжается с 2014 года.

«И с востоком [Украины] будет все нормально, — констатировал Лукашенко. — Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент для окончания войны, уверен, увенчается успехом».

Он подчеркнул, что он не просто желает соседям мира в стране, но и готов помочь.

«Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть, — рассказал президент Белоруссии. — Это наши принципы».

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская народные республики — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. За годы гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, подсчитали в ООН.

Стороны конфликта заключили минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем. Гарантами документа выступают Россия, Германия, Франция и Украина.