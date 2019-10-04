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Путин прилетел в Тамань, где посетит крупный частный порт ОТЭКО

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Путин прилетел в Тамань, где посетит крупный частный порт ОТЭКО

Краснодар, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу прилетел в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО и посетит грузовые терминалы морского порта​​​.

Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ОТЭКО — крупный порт, который возведен исключительно за счет частных инвестиционных вложений. По его словам, данный объект является удачным примером иностранных инвестиций в РФ, который обеспечил создание новых рабочих мест в Краснодарском крае.

В этот же день российский лидер вернется в Сочи, где проведет расширенное заседание Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Кроме того, в рамках посещения порта Путин ознакомится с портово-индустриальным промышленным парком ОТЭКО Мишеля Литвака.

Ранее Путин провел в Сочи встречи с филиппинским и азербайджанским коллегами Родриго Дутерте и Ильхамом Алиевым, а также главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и королем Иордании Абдаллой II.

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