Американский эксперт высоко оценил российский «Буратино»

Вашингтон, 4 октября. Американское военно-политическое издание The National Interest оценило российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепек», а также отметило их уникальность в современном мире.

Главный вопрос, который ставил эксперт газеты в своем исследовании — сможет ли НАТО противостоять российским ТОС и пришел к неутешительным выводам.

«Система ТОС-1 не имеет реальных аналогов у западных военных. Использованные армией США в Ираке боевые машины типа M142 HIMARS представляют собой легкобронированную технику, предназначенную для стрельбы непрямой наводкой», — рассуждает автор публикации.

Эксперт указывает, что ТОС-1 «Буратино», основной целью которой является уничтожение защищенных позиций противника, это одно из самых разрушительных устройств. Уступает система только тактическому ядерному оружию. При этом американский автор сравнивает использование систем, подобных ТОС, в Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии.

Специалист сообщает, что США применяют боеприпасы объемного взрыва в ракетах, запускаемых с воздуха. Российская же армия использует многоцелевые ракетные системы залпового огня и системы ТОС.

ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. В ее составе — автоматизированная система наведения на цель, располагающаяся на расстоянии около шести километров. Эффект от взрыва боеголовок системы автор указывает как «ужасающий».