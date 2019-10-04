Суд обязал Навального погасить «Московскому метрополитену» ущерб от незаконной акции

Москва, 4 октября. Коптевский районный суд Москвы обязал скандального блогера Алексея Навального и других организаторов незаконной акции 27 июля в столице выплатить около 55 тысяч рублей ГУП «Московский метрополитен».

ГУП «Московский метрополитен» подало иск на сумму 54 тысяч 747 рублей к так называемым «оппозиционерам», устроившим несогласованный митинг в центре Москвы 27 июля. Организация попросила суд взыскать с организаторов сборища средства за выход на работу в свой выходной шестерых начальников станций и первого замначальника службы движения.

Ответчиками по делу проходили Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов.

«Суд постановил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ответчиков 54 тысячи 747 рублей», — постановил московский суд.

Напомним, так называемая «оппозиция» устроила серию незаконных акций и митингов-концертов в Москве в июле-сентябре. Она требовала допустить к выборам своих «независимых кандидатов», которых поймали на фальсификации подписей избирателей. МГИК абсолютно законно отказал нарушившим российское законодательство в регистрации.

На незаконных акциях участники устраивали беспорядки, сотрудники московской полиции пресекали провокации и обеспечивали безопасность гостей жителей столицы.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела РФ через незаконные акции псевдооппозиционеров.