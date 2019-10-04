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Пугачеву «в реальном виде» сняли на видео в Московском планетарии

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Пугачеву «в реальном виде» сняли на видео в Московском планетарии

Москва, 4 октября. Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву заметили вместе с детьми — Лизой и Гарри Галкиными — в Московском планетарии. Видео с артисткой «в реальном виде», без фильтров и фотошопа, выложил в Сеть маленький мальчик, успевший снять Аллу Борисовну на камеру своего мобильного телефона.

«Ребята, смотрите! Там Пугачева! Я встретил ее в планетарии», – говорит юный папарацци.

Пугачеву «в реальном виде» сняли на видео в Московском планетарии

На кадрах записи можно видеть, что Пугачева, одетая в черную кожаную куртку и черную длинную юбку, вместе со своим сыном Гарри стоит в большом зале. Ребенок рассматривает некий прибор и дергает его за ручку, артистка пытается ему помочь.

Портал «Утро.ру» отмечает, что изучать тайны космоса певица и ее близнецы отправились без отца семейства Максима Галкина. Комик гастролирует по стране, поэтому Алла Борисовна вынуждена коротать дни и ночи без него. 

К слову, он уже оценил ролик неожиданной встречи в планетарии, репостнув запись в своем Instagram. До этого Галкин удивил подписчиков видео необычной грибной диеты, на которую сел, чтобы привести себя в форму.

Отметим, что до этого фото Пугачевой «в натуральном виде» появлялись в Instagram ее дочери Лизы Галкиной. 

 

 

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