Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил педагогов с Днем учителя

Таллин, 4 октября. Глава правительства Эстонии Юри Ратас записал видеообращение, в котором поздравил педагогов с Днем учителя на русском языке.

«Дорогие учителя. Спасибо вам за ваши силы, время и энергию, которую вы вкладываете в своих учеников… Радость и забота, источником которой вы являетесь, помогает нам всем заботиться друг о друге и об Эстонии», — сказал эстонский премьер-министр.

Стоит отметить, что Юри Ратас регулярно поздравляет жителей Эстонии на русском языке с Новым годом, Рождеством и другими праздниками.1 сентября премьер-министр Эстонии опубликовал видеообращение, в котором на русском языке поздравил учащихся и учителей с Днем знаний, выразив надежду, что новый учебный год принесет много радости и успехов.

При этом в последние годы власти Эстонии проводят политику, направленную на искоренение русского образования и русскоязычных СМИ. Так, 1 октября в Эстонии был закрыт телеканал «Таллинское телевидение» (TTV), который транслировал российские программы.

В Эстонии русскоязычные жители составляют около 25% населения. По данным министерства науки и образования в стране насчитывается 77 школ, где языком обучения выбран русский. Всего в Эстонии 530 школ, 57 из которых расположены в Таллине.

В сентябре 2019 года в парламент Эстонии был внесен законопроект, который предполагал перевод всех детских садов и школ на эстонский язык обучения. Эстонские парламентарии не поддержали данный законопроект, после чего глава министерства образования и науки Эстонии Майлис Репс заявила, что закрытие русских школ не сделает эстонский язык более распространенным.