Пошло на пользу: в Белгородской школе запретили использование смартфонов. ФАН-ТВ

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах.

«Телевидение и Интернет — это новый воспитатель и очень-очень активный, который замещает, к сожалению, в большей степени школу и родителей», — сказала Мильская, констатировав, что с таким «воспитателем» дети деградируют.

В начале августа рабочая группа с участием сразу трех ведомств Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения России разослала в регионы РФ рекомендации ограничить использование в школах мобильных телефонов и других гаджетов.

Среди главных проблем, вызванных чрезмерным использованием смартфонов, в том числе в школе, упоминается зависимость от виртуального мира и снижение мотивации к учебе. Кроме того, из-за смартфонов уважение и дружеские отношения строятся за счет дороговизны устройства, а также побед в виртуальном мире, а не в школе.

Ранее против использования смартфонов в школах высказывалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Стоит учесть, что при разработке рекомендации учитывался опыт стран, где активно применяется данная рекомендация, среди них образовательные учреждения Австралии, Франции, Болгарии, Венгрии и Сингапура.

«Наверное, вообще надо запретить в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом они оттуда исчезнут? Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках, будет ребенок учиться? Нет!» — говорила Матвиенко и выражала надежду, что запрет будет введен уже в этом учебном году.

Подобная инициатива не осталась не замеченной и уже сегодня активно применяется школе № 40 Белгорода. Там уверены, что решением данной проблемы может стать использование школьниками обыкновенного кнопочного телефона, который и для связи сгодится, и от вредного контента убережет. Редакция Федерального агентства новостей посетила «прогрессивную» школу, чтобы узнать, как запрет смартфонов применяется на практике.

Учителя и родители в один голос говорят — использование смартфонов отвлекает школьников от учебного процесса. Также дети снимают на видео друг друга и преподавателей, благодаря этому стали известны некоторые случаи издевательств учителей над учениками. В тоже время никто не отрицает, что в большей степени дети прямо на уроках сидят в социальных сетях, смотрят видео и отвлекаются от учебного процесса.

«Уже видны первые результаты. Дети стали вести себя на уроках более собраннее, общаться стали друг с другом чаще. После запрета смартфонов в учебное время улучшились результаты, и дети внимательно слушают учителя», — сказала Елена Кучманова заместитель директора СОШ № 40 г. Белгорода.

Белгородская школа № 40 год назад самостоятельно ввела «санкции» для школьников. Для этого в учебное заведение закупили шкафчики со специальными ячейками, в которых дети оставляют свои телефоны перед началом уроков.

«Вот такой мебельный шкафчик специально предназначен для мобильных телефонов. Он имеет своеобразные такие ячейки, индивидуально для каждого ребенка. У каждого подписана своя ячейка, в этих ячейках дети оставляют мобильные телефоны, а классный руководитель на ключ закрывает этот шкафчик. И в случае необходимости, конечно же, ребенок обращается к классному руководителю», — поясняет директор СОШ № 40 Степан Кашкаров.

Сегодня смартфоны используют абсолютно в каждой семье, и не один, а несколько. Если говорить о взрослых, то они могут понять: когда он необходим, а когда все-таки целесообразнее заняться чем-то другим. А вот дети не всегда могут контролировать использование гаджетов.

«Успеваемость в классе заметно повысилась. Да и теперь на уроках никто не достает телефоны и не начинает что-то с ними делать, и все слушают учителей», — отмечают ученики 6 класса Саша и Игорь.

Школьники постарше, которые уже более трезво оценивают ситуацию и серьезнее относятся к учебе и экзаменам, нежели малыши, принимают нововведения положительно.

Они отмечают не только повышенную концентрацию внимания на уроках, но еще и то, что учителя перестали отвлекаться от урока, чтобы сделать замечание.

«Я теперь думаю только своей головой, особенно на контрольных. Я считаю, что дети должны показывать только свои знания, а не использовать посторонние средства», — считает Дмитрий Фомичев, ученик 10 класса СОШ № 40.

«Сначала это было достаточно странно для меня, а потом я подумала, что это, скажем так, улучшит весь учебный процесс. Без телефонов на переменах стало гораздо проще сосредоточиться на том, чтобы повторить материал, и в итоге на уроках стало гораздо лучше отвечать по домашнему заданию», — говорит Екатерина Самоковская, ученица 11А класса СОШ № 40 Белгорода.

Проведенные исследования свидетельствуют об отрицательной зависимости времени пользования смартфоном и успеваемостью у обучающихся. Чем больше времени ежедневно он тратит на смартфон, тем хуже справляется с учебными тестами — отмечается в методических рекомендациях по использованию гаджетов в общеобразовательных учреждениях.

Безусловно, перед введением таких серьезных в наше время ограничений, вопрос был поставлен перед родителями на собрании. Они единогласно поддержали инициативу школы, отметив, что если нужно срочно связаться с ребенком, то это, как и прежде, можно сделать через классного руководителя или администрацию учебного заведения. Впрочем, как оказалось, такой необходимости практически не было.

«Уже видны первые результаты: дети стали вести себя на уроках собраннее, общаться стали друг с другом чаще», — говорит Елена Кучманова, заместитель директора СОШ № 40 г. Белгорода.

Если среди родителей, у которых дети уже давно ходят в школу, еще можно было встретить сопротивление, да и сами школьники поначалу плохо восприняли новшества, то с первоклашками все прошло легко.

«До начала учебного года с родителями была проведена беседа. Все родители были согласны, что телефоны будут помещены во время учебного процесса в шкафчик», — отметила учитель начальных классов Елена Лактионова.

Ранее Министерство просвещения России рекомендовало региональным профильным ведомствам рассмотреть вопрос об ограничении использования смартфонов в школах. Как сообщили в ведомстве, долгое пользование гаджетом и использование его в школе может негативно повлиять на психику ребенка, привести к нарушениям сна и снижению умственной работоспособности.

Школам предложили выделить места для хранения техники во время уроков, а также согласовать с родителями способы связи со школьниками. При этом Минпросвещения сослалось на результаты опроса, согласно которым ограничение использования смартфонов поддержал 61% учащихся, 89% родителей и 90% учителей. Стоит отметить, что все положения о запрете смартфонов в школах пока что имеют лишь рекомендательный характер.