Эксперт назвал меры, которые помогут росту доходов среднего класса в России

В России необходимо «обелять» зарплаты работникам, тогда статистика, охватывающая не весь реальный средний класс страны, станет лучше, утверждает руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

В данных доклада Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) говорится, что реальные доходы среднего класса в России сократились за последние пять лет.

В целом средний класс насчитывает примерно 38% населения страны. При этом каждый десятый его представитель живет в Москве. Как отмечается, российский средний класс неоднороден: его ядро, которое соответствует всем характеристикам, составляет лишь 7% населения, выделяются также ближняя (11,2%) и дальняя периферии (19,5%).

Александр Разуваев отмечает, что в России «серые» зарплаты составляют 13 триллионов рублей в год. Это говорит о том, что средний класс на самом деле больше, чем дает статистка, подчеркивает руководитель ИАЦ.

«В России упали доходы под конец 2014 года, когда произошла девальвация. Обвалились акции российских компаний. Однако у среднего класса хоть что-то, но всегда было», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Для того, чтобы изменить ситуацию с доходами у среднего класса, в России необходимо «обелять» зарплаты, говорит эксперт.

«В таком случае статистика будет лучше. Также я надеюсь, что сама экономика будет способствовать этому. Будут расти фондовые индексы, а вследствие этого и дивиденды. Кроме того, когда уйдет санкционный режим, это положительно скажется на экономике РФ. Более того, следует проводить политику «сильного» рубля. Она включает в себя доступ к импорту, зарубежным поездкам», — сообщил собеседник ФАН.

Одной из главных мер для оздоровления ситуации со средним классом России, которую проводит государство, можно считать снижение ставок по кредитам, утверждает Разуваев.

«Ключевая ставка ЦБ снижается. Сейчас она 7%, а будет 6,5%. Главное — это снижение стоимости заемных ресурсов», — добавил эксперт.

Ранее Счетная палата РФ спрогнозировала снижение уровня бедности в России во втором квартале 2019 года. В СП также пояснили, что это типичная ситуация для российской экономики: в первом квартале происходит рост уровня бедности, а потом, к четвертому кварталу, он постепенно снижается. Это обусловлено сезонными колебаниями уровня доходов россиян.

Напомним, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что борьба с бедностью станет одним из основных приоритетов нового правительства. В ближайшие шесть лет, по словам главы государства, уровень бедности в России должен снизиться как минимум вдвое.