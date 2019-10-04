Киев не собирается просить помощи РФ по делу об инциденте в Керченском проливе

Киев, 4 октября. Государственное бюро расследований Украины заявило, что не обращалось и не планирует обращаться к России за правовой помощью по делу об инциденте в Керченском проливе осенью 2018 года. Ведомство опровергло информацию, распространенную партией «Европейская солидарность».

Ранее партия сообщила, что экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова. В заявлении «Европейской солидарности» также было указано, что решение о найме юриста из РФ было принято после того, как стало известно о якобы планах Госбюро расследований обратиться к Москве за правовой помощью по делу о провокации трех судов ВМСУ осенью 2018 года.

Украинское ведомство назвало информацию об обращении в Москву не соответствующей действительности.

«Государственное бюро расследований не обращалось и не планирует обращаться за правовой помощью к Российской Федерации в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года», — говорится в заявлении Госбюро.

В ведомстве добавили, что вся информация о состоянии досудебного расследования разглашается только официально и от имени Госбюро, а распространение фейков может помешать ходу следствия и «подрывает имидж» Государственного бюро расследований.

Днем ранее стало известно, что Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос, куда его вызывали в качестве свидетеля. До этого сообщалось, что бывшего президента Украины подозревают в превышении полномочий, отмывании денежных средств и государственной измене.

Весной 2019 года Госбюро на основании заявления бывшего заместителя руководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело о госизмене в отношении Порошенко. Портнов обвинил Петра Порошенко в том, что тот отправил моряков ВМСУ в Керченский пролив, где военнослужащих задержали за нарушение госграницы России.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» — вошли в Керченский пролив, стали опасно лавировать и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. В результате украинские суда были задержаны, а моряки арестованы по уголовному делу о нарушении государственной границы России.