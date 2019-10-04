Мэр Львова назвал причину гибели людей при крушении Ан-12

Киев, 4 октября. Пассажиры самолета Ан-12 погибли во время аварийной посадки около аэропорта «Львов» из-за перевозимого груза на борту, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Грузовой самолет совершил аварийную посадку утром в пятницу возле аэропорта «Львов» на Украине. На борту воздушного судна находились восемь человек. Лишь троих удалось спасти: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о пяти жертвах трагедии. Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта», наказание по которой предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Садовой отметил, что кабина самолета полностью срезана. Обломки, фрагменты тел разбросаны около потерпевшего крушение Ан-12. Мэр Львова назвал причину гибели пассажиров на борту.

«Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти… Это очень сложно, — приводит его слова пресс-служба горсовета. — Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нету».

Как выяснилось, самолет должен был дозаправиться во Львове. Пилот попросил экстренную возможность дозаправиться, но самолет просто не дотянул до ВПП аэропорта «Львов» несколько километров.

«Здесь вблизи жилые дома, — добавил Садовой, — и если бы он упал туда — была бы катастрофа».

Ранее сообщалось, что воздушное судно выполняло рейс из Испании во Львов.