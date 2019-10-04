Сегодня в России отмечается День Космических войск. Такая дата выбрана не случайно. Ровно 62 года назад, 4 октября 1957 года, Советский Союз запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли, открыв тем самым эру космических полетов.

История создание

После «Спутника» в космос был отправлен первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток» с космонавтом №1 на борту — Юрием Гагариным. В последующие годы все советские и международные космические программы осуществлялись при помощи воинских частей запуска и управления космическими аппаратами.

После распада Советского Союза управление космических средств было преобразовано в отдельный род войск — Военно-космические силы (ВКС), которые уже в 1997 году вошли в состав РВСН (Ракетных войск стратегического назначения). С 2001 года Космические войска России стали самостоятельным родом войск.

В 2011 году в строй были введены войска воздушно-космической обороны, после чего Космические войска прекратили существование и вновь были воссозданы как род войск, но уже в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) в 2015 году. Соответствующий указ 1 августа 2015 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает в интервью ФАН военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, ВКС РФ сформировались путем слияния Войск воздушно-космической обороны и Военно-воздушных сил РФ.

«ВКС РФ были сформированы из трех видов войск: войск ПВО, Военно-воздушных сил и Космических войск. Такое объединение было сделано с учетом того, что все перечисленные виды войск решают схожие задачи по обороне воздушного и космического пространства. Если мы говорим про Космические войска, они по своему организационному составу объединены в одну армию, но в их арсенале, в отличие от войск ПВО и ВВС, нет оружия для поражения целей, то есть ударной составляющей», — говорит эксперт.

Современное состояние

В настоящее время на вооружении Космических войск стоит свыше 150 космических аппаратов военного и двойного назначения: это спутники связи, ретрансляции, навигации, разведки, целеуказания, картографирования, метеорологии, а также спутники, входящие в систему предупреждения о ракетном нападении.

«Сейчас эта группировка пополнилась тремя спутниками «Тундра» (изделие 14Ф142 пришедшее на замену системы «Око-1». — Прим. ФАН), при этом они не только предупреждают о ракетном нападении, но и состоят в контуре боевого управления. Дело в том, что эти спутники отвечают за формирование алгоритмов ответно-встречного удара. Спутниковая группировка сейчас будет расширяться, будет увеличено количество спутников «Тундра», будут дополняться спутники МКРЦ «Легенда» (морская система разведки и целеуказания. — Прим. ФАН), будут совершенствоваться и расширяться картографические спутники (их также называют спутниками дистанционного зондирования земли. — Прим. ФАН). То есть спутниковая группировка будет приведена в состояние, соответствующее понятию оборонной достаточности», — продолжает Леонков.

И, конечно же, всем этим многообразием космических систем будут управлять Космические войска. Однако необходимо понимать, что за обстановкой в космосе военные наблюдают и принимают информацию со спутников с наземных комплексов управления.

«Насколько я знаю, будет также воссоздан космический флот с научно-исследовательскими судами, входящими в состав командно-измерительного комплекса и предназначенными для управления полетом космических аппаратов, выдачи исполнительных команд, выполнения траекторных и телеметрических измерений и т. д. Такие суда существовали в СССР, просто есть точки на карте Земли, до которых наземные пункты управления не достают. Может быть, мы договоримся с нашими союзниками и сделаем наземные пункты на территории дружественных нам стран, но этот вопрос пока открыт», — предполагает собеседник ФАН.

Необходимо отметить, что все пуски и деятельность космических аппаратов на околоземной орбите строго соответствуют всем международным нормам, в отличие от Соединенных Штатов. Другими словами, Российская Федерация не выводит в космос ударное вооружение, однако оставляет за собой право это делать в случае появления подобных систем у США.

«В качестве примера можно привести запуск в августе двух спутников [«Космос-2535» и «Космос-2536»], которые, по сообщению Минобороны, будут исследовать воздействие на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработают технологии их защиты и орбитального обслуживания. По сути, это два спутника-инспектора, которые будут приближаться к другим нашим спутникам, оценивать их техническое состояние и проводить обслуживание. Такие аппараты сейчас очень востребованы, так как бывает, что спутник выходит из строя, а мы не понимаем по какой причине, но если такой инспектор подлетит, то он «увидит». Это говорит о том, что у нас Космические войска играют одну из ключевых ролей в обороне воздушно-космического пространства, все там идет по плану», — утверждает Алексей Леонков.

Оборонная достаточность

Несмотря на постоянные нападки Западных стран, обвиняющих Россию в инициализации новой гонки вооружения, Москве необходимо и дальше развивать космические технологии и восполнять спутниковую группировку до необходимого уровня оборонной достаточности. Более того, Россия должна создать резервы, позволяющие оперативно менять вышедшие из строя спутники.

«Да, спутники же создаются долго, их нельзя собирать так же быстро, как и автомобили. Это сложная работа, в которой ошибки не допускаются, так как в случае поломки КА будут мертвым грузом болтаться на орбите. Нам нужно сначала довести количество спутников до уровня оборонной достаточности, одновременно с этим развивая науку и вовлекая в отрасль новых людей, молодежь. Кстати, я был на выставке МАКС-2019, там была экспозиция Роскосмоса. На стендах стояла в основном молодежь и представляла свои космические проекты. Очень интересно. Не все потеряно, как говорят языки, но время напряженное. Вокруг Роскосмоса сотрясается пространство, вопросы космической обороны у нас стоят в приоритете, поэтому мы наблюдаем такой сложный процесс. Нужно работать», — заключил военный аналитик.

С Алексеем Леонковым согласен и культовый советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков. В интервью корреспонденту ФАН он заявил, что Российской Федерации необходимо восстанавливать былое величие и возвращаться в лидеры космической отрасли.