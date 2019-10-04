Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Известный летчик-космонавт поздравил россиян с Днем Космических войск

38
0 Оставить комментарий

В России отмечается День Космических войск

Сегодня в России отмечается День Космических войск. Такая дата выбрана не случайно. Ровно 62 года назад, 4 октября 1957 года, Советский Союз запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли, открыв тем самым эру космических полетов.

История создание

После «Спутника» в космос был отправлен первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток» с космонавтом №1 на борту — Юрием Гагариным. В последующие годы все советские и международные космические программы осуществлялись при помощи воинских частей запуска и управления космическими аппаратами.

После распада Советского Союза управление космических средств было преобразовано в отдельный род войск — Военно-космические силы (ВКС), которые уже в 1997 году вошли в состав РВСН (Ракетных войск стратегического назначения). С 2001 года Космические войска России стали самостоятельным родом войск.

В России отмечается День Космических войск

В 2011 году в строй были введены войска воздушно-космической обороны, после чего Космические войска прекратили существование и вновь были воссозданы как род войск, но уже в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) в 2015 году. Соответствующий указ 1 августа 2015 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает в интервью ФАН военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, ВКС РФ сформировались путем слияния Войск воздушно-космической обороны и Военно-воздушных сил РФ.

В России отмечается День Космических войск

«ВКС РФ были сформированы из трех видов войск: войск ПВО, Военно-воздушных сил и Космических войск. Такое объединение было сделано с учетом того, что все перечисленные виды войск решают схожие задачи по обороне воздушного и космического пространства. Если мы говорим про Космические войска, они по своему организационному составу объединены в одну армию, но в их арсенале, в отличие от войск ПВО и ВВС, нет оружия для поражения целей, то есть ударной составляющей», — говорит эксперт.

Современное состояние

В настоящее время на вооружении Космических войск стоит свыше 150 космических аппаратов военного и двойного назначения: это спутники связи, ретрансляции, навигации, разведки, целеуказания, картографирования, метеорологии, а также спутники, входящие в систему предупреждения о ракетном нападении.

«Сейчас эта группировка пополнилась тремя спутниками «Тундра» (изделие 14Ф142 пришедшее на замену системы «Око-1». — Прим. ФАН), при этом они не только предупреждают о ракетном нападении, но и состоят в контуре боевого управления. Дело в том, что эти спутники отвечают за формирование алгоритмов ответно-встречного удара. Спутниковая группировка сейчас будет расширяться, будет увеличено количество спутников «Тундра», будут дополняться спутники МКРЦ «Легенда» (морская система разведки и целеуказания. — Прим. ФАН), будут совершенствоваться и расширяться картографические спутники (их также называют спутниками дистанционного зондирования земли. — Прим. ФАН). То есть спутниковая группировка будет приведена в состояние, соответствующее понятию оборонной достаточности», — продолжает Леонков.

И, конечно же, всем этим многообразием космических систем будут управлять Космические войска. Однако необходимо понимать, что за обстановкой в космосе военные наблюдают и принимают информацию со спутников с наземных комплексов управления.

Запуск ракеты с космодрома "Плесецк"

«Насколько я знаю, будет также воссоздан космический флот с научно-исследовательскими судами, входящими в состав командно-измерительного комплекса и предназначенными для управления полетом космических аппаратов, выдачи исполнительных команд, выполнения траекторных и телеметрических измерений и т. д. Такие суда существовали в СССР, просто есть точки на карте Земли, до которых наземные пункты управления не достают. Может быть, мы договоримся с нашими союзниками и сделаем наземные пункты на территории дружественных нам стран, но этот вопрос пока открыт», — предполагает собеседник ФАН.

Необходимо отметить, что все пуски и деятельность космических аппаратов на околоземной орбите строго соответствуют всем международным нормам, в отличие от Соединенных Штатов. Другими словами, Российская Федерация не выводит в космос ударное вооружение, однако оставляет за собой право это делать в случае появления подобных систем у США.

В России отмечается День Космических войск

«В качестве примера можно привести запуск в августе двух спутников [«Космос-2535» и «Космос-2536»], которые, по сообщению Минобороны, будут исследовать воздействие на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработают технологии их защиты и орбитального обслуживания. По сути, это два спутника-инспектора, которые будут приближаться к другим нашим спутникам, оценивать их техническое состояние и проводить обслуживание. Такие аппараты сейчас очень востребованы, так как бывает, что спутник выходит из строя, а мы не понимаем по какой причине, но если такой инспектор подлетит, то он «увидит». Это говорит о том, что у нас Космические войска играют одну из ключевых ролей в обороне воздушно-космического пространства, все там идет по плану», — утверждает Алексей Леонков.

Оборонная достаточность

Несмотря на постоянные нападки Западных стран, обвиняющих Россию в инициализации новой гонки вооружения, Москве необходимо и дальше развивать космические технологии и восполнять спутниковую группировку до необходимого уровня оборонной достаточности. Более того, Россия должна создать резервы, позволяющие оперативно менять вышедшие из строя спутники.

В России отмечается День Космических войск

«Да, спутники же создаются долго, их нельзя собирать так же быстро, как и автомобили. Это сложная работа, в которой ошибки не допускаются, так как в случае поломки КА будут мертвым грузом болтаться на орбите. Нам нужно сначала  довести количество спутников до уровня оборонной достаточности, одновременно с этим развивая науку и вовлекая в отрасль новых людей, молодежь. Кстати, я был на выставке МАКС-2019, там была экспозиция Роскосмоса. На стендах стояла в основном молодежь и представляла свои космические проекты. Очень интересно. Не все потеряно, как говорят языки, но время напряженное. Вокруг Роскосмоса сотрясается пространство, вопросы космической обороны у нас стоят в приоритете, поэтому мы наблюдаем такой сложный процесс. Нужно работать», — заключил военный аналитик.

С Алексеем Леонковым согласен и культовый советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков. В интервью корреспонденту ФАН он заявил, что Российской Федерации необходимо восстанавливать былое величие и возвращаться в лидеры космической отрасли.

Владимир Джанибеков

«Да, времена меняются, технологии развиваются. Если молодым космос интересен, то они будут и дальше развивать его, как это делали мы. Ну а всем причастным в этот день я хотел бы пожелать сохранить технологии, приумножить их и, конечно же, высоких орбит», — сказал космонавт.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров