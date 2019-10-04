Скабеева и Попов объяснили, почему ругают Украину на своем шоу вопреки призыву Путина

Как выяснили украинские журналисты, многие депутаты Верховной рады не знают содержания подписанной Украиной «формулы Штайнмайера», как и человека, в честь которого назван этот документ. Сюжет об этом показал один из киевских телеканалов. Программа «60 минут» на телеканале «Россия 1», несмотря на призыв президента РФ Владимира Путина не заниматься очернением Украины, не смогла пройти мимо этого конфуза украинских политиков.

«Мы не знаем, как быть, потому что накануне наш президент запретил нам ругать Украину. Но после такого — не получается», — прокомментировал сюжет украинского телеканала ведущий российского политического ток-шоу «60 минут» Евгений Попов.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк уточнил, что имел в виду президент РФ Владимир Путин.

«Наш президент, как всегда, был очень точен. Он сказал, что ни в коем случае нельзя ругать украинское общество, украинский братский народ. Но в данном случае, то, что мы видели — это депутаты Верховной рады, представители власти, и если они ведут себя неадекватно, показывают элементарную безграмотность, то я хочу им напомнить, что Штайнмайер — это президент ФРГ», — сказал Никита Данюк.

Во время этих слов украинский эксперт Вадим Трюхан не мог сдержать улыбки.

«Мне кажется, Трюхан поверил в себя после вчерашних слов российского президента, но — нет. Еще раз — мы никогда не ругали украинский народ. Украинский народ — он братский, Вадим Валерьевич. А к украинской власти вопросики есть», — обратилась к председателю правления общественного движения «Европейское движение Украины» соведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.

В ответ на это Трюхан заметил, что в программе «60 минут» «тех, кто защищает Украину, моментально приравнивают к нацистам, фашистам, бандеровцам и так далее».

«Если в руках файеры и формулировки агрессивные, то мы, Вадим Валерьевич, вынуждены говорить правду», — парировала Трюхану Скабеева.

Попов добавил, что таких, как Трюхан, на его передаче еще возможно перевоспитать, а нацистов и фашистов — нет.

А Данюк вернулся к разговору о «формуле Штайнамайера».

«Депутаты Рады, наверное, не в курсе, что выведенная «формула Штайнмайера» на самом деле не совсем справедливо называется именем президента ФРГ, потому что на 70-80 процентов инициатором этой формулы был наш президент Владимир Путин», — сказал Никита Данюк.

Его слова вызвали бурную реакцию Трюхана и других приглашенных в студию украинских экспертов.

«Остановитесь, пожалуйста. Они и без того критикуют эту формулу, а теперь оказалось, что это формула не Штайнмайера, а Путина. Раньше было полегче — они считали, что ее хотя бы [глава МИД РФ Сергей] Лавров сочинил», — перебила политолога Скабеева.

Ранее Ольга Скабеева в своем telegram-канале написала, что Украина и украинский народ в ее программе никогда специально не выставлялись в невыгодном свете.