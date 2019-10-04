ВСУ 823 раза нарушили новое перемирие в Донбассе

Донецк, 4 октября. Украинские силовики 823 раза нарушили новое перемирие в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Напомним, новый режим прекращения огня начал действовать в Донбассе 21 июля 2019 года. Как рассказал Басурин, в результате атак украинских силовиков погибли двое мирных жителей, еще 13 получили ранения. Кроме того, были ранены трое сотрудников МЧС ДНР.

«Повреждены 179 жилых домостроений и объектов инфраструктуры», — сообщил Басурин.

Также замначальника Народной милиции ДНР отметил, что за минувшую неделю ополчение республики сбило три беспилотника ВСУ. По словам Басурина, украинские силовики использовали беспилотные летательные аппараты для корректировки огня по территории ДНР.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.