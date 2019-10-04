Союз журналистов назвал вероятную причину задержания россиянки в Иране

Москва, 4 октября. Союз журналистов России (СЖР) назвал вероятной причиной задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране наличие у нее виз Израиля в паспорте. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

«Вероятно, задержание может быть связано с наличием у Юзик виз Израиля в паспорте. Понятно, какое к этому в Иране отношение. Ей чуть ли не связь с разведкой Израиля инкриминируют», — рассказал Соловьев.

Он отметил, что СЖР связался с российскими дипломатами в Иране, международный отдел СЖР устанавливает обстоятельства задержания, пишет «Ридус».

Пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко рассказал, что Юзик задержали в среду, 2 октября, в отеле Тегерана, где остановилась россиянка. Журналистка не информировала посольство о приезде в Тегеран и изъятии паспорта в аэропорту.

МИД РФ вызвал посла Ирана в Москве Мехди Саная для разъяснения ситуации с задержанием российской журналистки в Тегеране, об этом сообщили официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее журналист Борис Войцеховский на своей странице в Facebook сообщил, что Юзик была задержана в Тегеране, и ее поместили в камеру. По его словам, суд над журналисткой состоится в субботу, и россиянке может грозить до 10 лет тюрьмы. Войцеховский рассказал, что «выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы».